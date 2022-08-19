泰國觀光緩慢復甦中 泰越捷航空、台北觀光博覽會紛推優惠

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）泰國觀光緩慢復甦中。根據泰國官員今（19日）公布的數據，今年1月截至8月17日，入境觀光的人數有378萬，而2019年曾達到破紀錄的近4000萬人。現在甫復航的泰越捷航空，以及台灣觀光博覽會參展旅行社紛紛推出優惠，盼能吸引更多台人。

根據路透社，泰國政府中新冠肺炎任務小組發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）表示，泰國目前的主要遊客來自於馬來西亞、印度和新加坡，共創造了1760億泰銖（相當於1481 億台幣）的收入。

路透社指出，泰國作為東南亞第二大經濟體，去年受疫情影響，外國入境人數銳減至42萬人，然而泰國2019年是觀光最高峰時期，曾達到破紀錄的近4000萬人，創造的收益約佔全國GDP的12%。

根據泰國財政部最新的預計，今年將有800萬至1000萬人次入境，高於之前預測的700萬人次。

塔維辛也說，泰國將從10月開始適用印度、中國和沙烏地阿拉伯旅客落地簽延長政策，簽證期限將從15天延長至30天。 目的在於促進旅遊業從全球新冠疫情中復甦。

近期台灣舉辦台北國際觀光博覽會，泰國觀光局也順勢向台灣民眾喊話，表示現在去泰國非常方便，不用再申請泰國通行證或COE、一萬美元保險和填寫TM6入境表格，只要出示護照(含簽證)及疫苗證明或快篩陰性證明，就可以輕鬆暢遊泰國。

旅遊展中也有許多泰國旅遊優惠行程，像是五福、天海、樂活、品冠、燦星旅行社都有包装了不同的泰國自由行產品及優惠價格。

此外，泰越捷航空18日在桃園機場舉行台北曼谷航線復航儀式，指出該航空屬於廉價航空，機票往返約新台幣5000元，18日的班機提供180個座位，搭機前往泰國的旅客共有130多人，現在也有行李托運、座位選擇、優先登記等促銷活動。

不過近期柬埔寨人口販賣問題使得國人前去東南亞旅遊意願降低，泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（Twekiat Janprajak）表示，泰國也有受害者，目前泰國警方已跟台灣警方展開密切合作，且政府在每一個府都安排了觀光代表，同時有觀光警察，若觀光客遇到問題都能協助解決。