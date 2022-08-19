紙容器黑數逾10萬噸 環保署查獲7千噸 洪申翰：回收4千萬元

（台灣英文新聞／政治組 台北綜合報導）台灣紙容器回收黑數高達10萬公噸，不肖業者逃漏清除處理費用高達5.5億元。民進黨立委洪申翰今（19）日指出，環保署3個月內已查出逾7千噸漏報，預計收回約4千萬回收基金；應補申報輸入量達258公噸，預估補繳回收清除處理費139萬元。

洪申翰今年3月質詢環保署長張子敬，指出現行紙容器回收竟有超過10萬公噸的驚人黑數，環保署作為主管機關不僅不知來源為何，回收基金更因此少收近5.5億元清除處理費用。

環保署在質詢後規劃，將針對紙容器黑數問題，透過與經濟部農地違章工廠未登業者資料、財政部稅務資料或海關進出口報單來勾稽，勾勒出疑似逃漏或短漏申報的業者名單，並進行相關查緝。

洪申翰表示，從4月至今3個月內，環保署針對已登記的紙容器業者，已查獲 7,425 公噸的短漏申報噸數，初步預估相關業者要補繳約 4,009 萬元的回收基金。此外，針對未登記業者，環保署亦查出，應補申報輸入量258公噸、預估補繳回收清除處理費139萬元。

洪申翰指出，環保署在2021年，連續兩次調降後端補貼給處理業者的清除處理費。儘管去年7月，環保署已和紙容器製造及進口業者達成共識，將分「5年3階段」調漲前端的徵收費率，然而目前仍未有定案和實施。

洪申翰認為，在紙容器回收的管理上，「查緝不法黑數」與讓產源也負擔合理的「生產者延伸責任」應當並進，因此接下來環保署應與業者商討相關前端徵收費率調整的進程，並進行合理的時程規劃。

此外，3月質詢環保署有關紙容器產源的「源頭管理」，洪申翰曾指出，環保署遲遲未施行紙容器的QRcode來源標示政策，他呼籲署長和回收基管會，應加速研擬和公告施行。

環保署於5月也正式公告《應回收廢棄物責任業者管理辦法》，要求紙容器的製造、輸入和銷售的責任業者，應在紙容器上標註QRcode「來源標誌」，也就是說，沒有來源標示的紙容器，在台灣將在一年內落日。