台泥二度蟬聯HR Asia 亞洲最佳雇主獎

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》今（19）日揭曉「2022亞洲最佳企業雇主」得獎名單，台泥二度蟬聯HR Asia亞洲最佳雇主獎，並且在「企業核心文化」「員工自我意識」及「團隊溝通協作」分數上都有極佳表現。台泥透過每季一次的TOWN HALL MEETING讓董事長與同仁可以直接溝通交流、推動持股信託、退休雙軌福利制度照顧在職與退休的台泥人，並且推動跨國專案合作的人才培育課程與多元化志工服務。台泥董事長張安平希望：「台泥是以人為本的公司，過去是，未來也是。台泥會持續邁進，讓員工以身為台泥人驕傲！」

為了強化人才培育，台泥在儲備幹部MA培訓計畫中，加入麻省理工學院(MIT)產業聯絡計畫，藉由線上研討會與講座課程學習世界科技新知，課程內容包含數位轉型、大數據、AI及物聯網等相關內容，進而培養人才宏觀創新的視野。

配合台泥併購海外儲能公司，積極朝向國際能源市場邁進，台泥也舉辦新世代能源管理會議以及核心職能管理系列課程，提供經驗交流與凝聚共識之平台。此外也針對主管安排核心管理職能培訓課程，協助主管們勝任管理者角色及提升管理能力，提升團隊效能並有效達成組織營運目標。

在多元化志工活動方面，台泥定期舉辦「志工日」，讓同仁們藉由參與活動學習感恩與付出，實踐台泥對環境永續的信念。台泥人攜家帶眷到蘇澳無尾港淨灘、與華山基金會合作，深入秀林鄉原民部落探訪並捐贈物資給老人；在台泥總部舉辦聖誕集市及義賣，協助身障兒童。

台泥照顧同仁從在職到退休。提供員工持股信託，並針對已參與持股信託之同仁，可於每年6月、12月申請單筆持股信託增額同享方案，公司亦同時陪存自提金10%，協助同仁規劃退休生活，2021年員工持股信託參與率高達97.05%。台泥也推出退休雙軌福利制度，公司每月提撥1:1公提金，屆齡60歲退休的員工更可加乘提撥，加速員工累積退休金，針對已退休員工，台泥定期舉辦退休人員餐會，創造前輩與新世代員工齊聚共榮的機會，也推動退休同仁加入團體醫療保險，提供3年一次健康檢查，醫療、意外及壽險之三險保障，目前已有31%已退休員工參與三險計畫。

台泥也致力打造互助、友善與健康的工作環境。推動「多元敏捷工時計畫」，每年提供三日有薪「安薪照顧假」，並實施居家辦公與時差假申請制度，使全體同仁皆能兼顧健康安全、家庭照顧與工作彈性的需要；針對職務需求提供員工遠距上班配套政策，而因疫情產生隔離天數，均以全薪支付，還提供出差同仁防護衣與防疫包等資源，在隔離期間時時關懷同仁身心狀態，給予全方面的照護。