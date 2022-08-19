首創「Library-verse計畫」 365校長共啟無國界數位學習

新北市教育局今(19)日睽違兩年， 以實體方式辦理全市校長會議， 除感謝校長對於防疫工作的用心付出，並首創啟動「Library -verse計畫」，推動無國界、 不受限的數位學習互聯網的未來教育，以新北學生為主體， 結合國外學校、境內大專校院及高中職國中小、 文化局市立數位圖書資源， 提供新北學生多元化數位及實體圖書資源，讓該市學生亦透過親師生 平台介接市立圖書館電子館藏系統， 未來新北每個學生都可以借閱國外夥伴學校及全市數位圖書。

其中特邀請美國西谷學院（West Valley College）、箴言高中（Living Word Lutheran High School）及澳洲瑪格麗特河高中（Margaret River Senior High School）等3所國外大學及高中線上參與、境内23所大專校 院、新北市339所高國中小，共計365所學校以及文化局、新北市立圖書館等單位，齊力用數位學習為新北開創未來大教育格局。其 中首創介接新北學校與國外高中數位圖書， 由澳洲瑪格麗特河高中試辦開放樟樹國際實中及瑞芳高工學生借閱該 校所有數位圖書資源，未來將推廣至全市學校，讓數位學習無國界。

侯友宜市長特別感謝校長們及行政團隊在疫情期間的付出， 持續關心孩子健康與學習、校護支援醫院和衛生所、 學校協助疫苗集中施打等，也感謝各級學校守護新北， 讓所有的教育工作都盡善盡美，期許一起持續「攜手健康為愛防疫」 。同時在市長、美國、 澳洲學校校長及本市各級學校師生代表共同點亮書燈見證下，邀請3 65校校長攜手推動「Library-verse計畫」， 以跨學制、跨領域、跨國際等系統性合作， 共享數位學習資源及培育未來世界人才，持續整合世界各國、 境內大專院校及各級學校未來數位學習合作模式， 建置數位學習共創合作平臺， 用科技讓數位學習成為新北學子的學習日常。

這次會議也特別邀請美國聖塔克拉拉郡圖書館區(Santa Clara County Library District)-薩拉托加分館(Saratoga Library)圖書館管理員Jean Nei及Lisa G Liu分享「如何推動數位學習的學習素養」專題演講， 透過國際經驗交流， 讓新北每位校長都能培養符合時代的數位學習素養， 並進而培育具備未來競爭力的世界級人才。

教育局長張明文表示，希冀透過強化與世界各國學校、 境內大專校院、高中職及國中小學校的教育資源共享機制， 從數位學習、國際交流、雙語教育、科技教育及適性發展等面向， 一起打造具有前瞻性的新北未來大教育， 用最好的教育品質吸引更多學子在地就學。 新北市將與學校共同為新北教育的未來努力，讓學子們朝向國際， 持續發光發熱邁向世界。

照片來源：新北市教育局提供