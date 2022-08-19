鼻酸！艾成母親抵台灣千字文想念「開心果」兒子　感嘆9月婚禮來不及實現

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)藝人艾成17日於新北市墜樓離世，艾成母親已搭機抵台，並寫下千字文回顧體貼的兒子過去孝行，追思會將於24日舉行。

艾成1982年於馬來西亞出生，為《超級偶像》第二季總冠軍，演出「風水世家」、「新兵日記」、「父與子」等電視劇，為餐廳「艾叻沙」老闆，2020年和女星王瞳結婚。

艾成不幸墜樓過世後，馬來西亞家人已抵台，艾成所屬經紀公司重新開啟他的官方臉書，並且刊出艾成母親寫給兒子的追思文，以「致我親愛的兒子」開頭，回憶「開心果」艾成人生以及一家未完成的夢想，看了讓人鼻酸。

艾成母親回想，艾成小時候具有音樂天賦，因為她喜歡劉德華，艾成就會模仿劉德華唱歌逗她開心並且比賽得獎，之後艾成來台發展，雖然看著他追夢很辛苦，她和先生雖心疼，但希望兒子能快樂，即使不捨也只能放手並默默支持。

艾成母親提及，艾成因為不在他們身邊覺得有所虧欠，但這20年來，她和家人每次到台灣，雖然不能長時間相聚在一起，但他總是盡所有能力陪伴，帶他們體驗所有他認為好的事物，「你已經盡了你的孝心。」

「你這樣一個愛神，愛身邊的人的開心果，媽媽相信你不會主動去選擇這樣的方式離開我們，讓我們如此傷心。」艾成媽媽說，全家人都開心計劃等艾成九月回來（馬來西亞），要讓他和瞳瞳（王瞳）擁有一個美好溫馨的婚禮，「只是可惜，你沒有留給我們實現計劃的機會。」

艾成媽媽喊話歌迷，艾成離開了，但留下了很多美好的音樂，想他時可以播放他唱的歌，不要忘記這麼一位有天賦的歌手曾在舞台上發光過。她也喊話兒媳王瞳，「雖然艾成離開了，但你永遠是蔡家的一份子，永遠是我們深愛的家人。」

艾成母親全文

致我親愛的兒子，艾成：

從小，你就展現出你對音樂的天賦與熱愛，因為媽媽喜歡劉德華，疼愛媽媽的你很小就會為我唱劉德華的歌曲，甚至在少年時期參加了劉德華模仿賽還獲得劉德華先生親自頒獎，從此一個音樂夢在你心理發了芽。你在舞台上表演時眼中的光芒，我一直都看在眼裡，我很清楚你生來就是屬於舞台的，所以20年前當你決定到台灣來追夢的時候，我和爸爸縱使有再多的不捨，也沒有把你留在馬來西亞，因為比起你在身邊的陪伴，我們做父母的更希望你能快樂和夢想成真。

你這20年追夢之路有過很多坎坷，為了奪得《超級偶像》冠軍，你付出了很多心血與努力，媽媽看了很心疼，但也很為你終於擁有屬於自己的舞台感到開心。其實你早已經是媽媽心中的冠軍。《超偶》之後，你在台灣逐漸有了自己的事業，有了支持你的廣大歌迷朋友，與你最愛的瞳瞳還有哈嚕組成了美好的小家庭，也擁有了愛你關心你的教會大家庭，還越來越親近主，全力作主工，用你愛的音樂榮耀主，作見證宣揚福音，對身邊的人宣揚愛，對公益慈善事業也是不留餘力，全家人都為你感到驕傲和開心不已，對我們做父母的更是莫大安慰。

我知道你因為不在我們身邊，没辦法孝順我們而覺得有所虧欠，但這20年來，我和爸爸，還有家人每次來台灣看你，雖然不能長時間相聚在一起，但你總是盡所有能力來陪伴我們，帶我們體驗所有你認為好的事物，你已經盡了你的孝心。每一段與你相聚的時光都是我所珍藏的記憶，尤其是上一次我們一家人去香港旅行的時候，是我這麼多年來感到最快樂最滿足的時光。

你這樣一個愛神，愛我們，愛身邊的人的開心果，媽媽相信你不會主動去選擇這樣的方式離開我們讓我們如此傷心。事發前一段時間你還是每天都和我們在家庭群裡聊天，你對回鄉的計劃期待不已，全家人都開開心心地計劃等你九月回來，要讓你和瞳瞳擁有一個美好溫馨的婚禮，你也對我們的計劃連聲讚好。而在台灣的瞳瞳和教友們也每天都陪伴著你，媽媽看到了你身邊的人都這麼愛你，真的很感動很感激。

只是可惜，你沒有留給我們實現計劃的機會。你離開得太快，收到消息的時候，所有在馬來西亞的家人，瞳瞳，還有你在台灣的所有親朋好友都錯愕了，沒人願意相信這個意外真的發生，隨之而來的就是無盡的悲痛與不捨。在這裡也想感謝各方媒體對艾成的關心，希望各位媒體朋友能理解我們全體家屬的痛，切勿胡亂猜測及發布未經證實的消息，傷害了艾成最愛的家人與朋友。

對艾成的廣大歌迷朋友，我們很感謝你們一直以來對艾成的支持，艾成也很愛你們。艾成離開了，但留下了很多美好的音樂，希望當歌迷朋友想念他的時候，可以播放收聽他唱的歌，不要忘記這麼一位有天賦的歌手曾在舞台上發光過。

艾成，你雖離開了我們，但是你留下了寶貴的愛給我們，讓我們在地上有限的時間裡更珍惜彼此，更愛彼此，直到在永恆的天家再次相遇團聚的那一天。我相信你在天家，也不會放棄你愛的音樂，而是會在神的身邊繼續用音樂榮耀神。而我們在地上的人，將會替你愛你所愛，守護你想守護的。我們也想和我親愛的兒媳瞳瞳說，雖然艾成離開了，但你永遠是蔡家的一份子，永遠是我們深愛的家人，在台灣和在馬來西亞的家人們都很愛你。往後我們作為一家人會繼續在主裡相愛，相互扶持，也希望所有愛著艾成的人也能愛王瞳，為他守護他深愛的妻子。謝謝各位

永遠愛你的媽媽

2022年8月19日

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