北富銀榮獲《HR Asia》2022亞洲最佳企業雇主獎

台北富邦銀行再榮獲國際機構肯定!亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》今(19)日公布「2022亞洲最佳企業雇主獎(Be st Companies to Work for in Asia)」得獎企業,繼去年獲獎後, 北富銀今(2022)年再次從台灣金融業中脫穎而出獲此獎項殊榮, 表彰北富銀在職場環境優化、人才培育、防疫照顧等各面向, 積極實踐員工幸福和企業永續願景目標,贏得國際專業機構認可。

「亞洲最佳企業雇主獎」 是亞太區人力資源管理領域最具權威指標性的獎項, 除邀請專家組成獨立審查委員會評鑑企業成果報告外, 也邀請員工以匿名方式填寫問卷及訪談, 根據調查結果評選出優質企業,讓企業掌握員工對公司認同感, 協助企業改善職場環境、建立品牌形象。

今年台灣共計有330家企業參與評鑑,北富銀在「價值創造」、「 學習發展」及「員工照護」等面向獲高度評價。北富銀表示,「 亞洲最佳企業雇主獎」不僅是對人力資源創新實踐的肯定, 更要與所有北富銀同仁共享此份榮耀,在正向氛圍團隊、 個人職涯發展、完善薪酬結構及員工福利優化等,攜手打造員工、 企業、社會三贏的友善健康職場。

為了促進員工多元參與及雙向溝通,北富銀自2019年開始每季舉 辦Town Hall Meeting,傾聽同仁在多元議題的心聲, 鼓勵其分享及貢獻智慧與創意,藉以開發釋放同仁潛能與創造力, 並有助形塑公司內部多元開放的企業文化。 為了持續培養優秀新血與人才, 北富銀提供具市場競爭力的薪資和獎酬,並提供優於法令的產假、 生育補助及育兒津貼等,多元福利補助和貼心照護讓同仁備感溫馨。

打造完善的人才培訓與成長計劃,是保持員工高度競爭優勢的關鍵, 北富銀提供員工計畫性跨部門輪調機會之外,還提供學位進修、 外語補助及輔導員工考取證照,另外在金融專業、外國語言、 管理知識等多元職能提升上,員工亦可透過Fubon Academy線上學習平台自主學習, 能夠不受時空限制持續精進專業能力, 創造在高度競爭時代大展身手的機會。

北富銀十分重視員工的身心健康平衡, 積極營造讓員工有感的幸福職場, 推出台灣金融業首見聘有專業諮商心理師、護理師、職安管理師、 律師與醫師之員工關懷中心,關心每位同仁的潛在需求。 面對新冠疫情的挑戰,北富銀設立高於政府規範的防疫標準, 透過多階段的備援辦公方案、動態調整防疫措施, 以及持續舉辦各式線上舒壓課程,守護同仁的身心健康。

北富銀致力為員工提供全方位的照護,期能和員工一同成長茁壯。 面對疫後新時代,北富銀將持續發揮正向的力量, 攜手打造友善健康職場、對外落實綠色金融、推動數位創新、 提供最佳金融服務,朝亞洲一流的區域銀行願景邁進。