北富銀榮獲《HR Asia》2022亞洲最佳企業雇主獎

台北富邦銀行再榮獲國際機構肯定！亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》今（19）日公布「2022亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」得獎企業，繼去年獲獎後，北富銀今（2022）年再次從台灣金融業中脫穎而出獲此獎項殊榮，表彰北富銀在職場環境優化、人才培育、防疫照顧等各面向，積極實踐員工幸福和企業永續願景目標，贏得國際專業機構認可。
「亞洲最佳企業雇主獎」是亞太區人力資源管理領域最具權威指標性的獎項，除邀請專家組成獨立審查委員會評鑑企業成果報告外，也邀請員工以匿名方式填寫問卷及訪談，根據調查結果評選出優質企業，讓企業掌握員工對公司認同感，協助企業改善職場環境、建立品牌形象。
今年台灣共計有330家企業參與評鑑，北富銀在「價值創造」、「學習發展」及「員工照護」等面向獲高度評價。北富銀表示，「亞洲最佳企業雇主獎」不僅是對人力資源創新實踐的肯定，更要與所有北富銀同仁共享此份榮耀，在正向氛圍團隊、個人職涯發展、完善薪酬結構及員工福利優化等，攜手打造員工、企業、社會三贏的友善健康職場。
為了促進員工多元參與及雙向溝通，北富銀自2019年開始每季舉辦Town Hall Meeting，傾聽同仁在多元議題的心聲，鼓勵其分享及貢獻智慧與創意，藉以開發釋放同仁潛能與創造力，並有助形塑公司內部多元開放的企業文化。為了持續培養優秀新血與人才，北富銀提供具市場競爭力的薪資和獎酬，並提供優於法令的產假、生育補助及育兒津貼等，多元福利補助和貼心照護讓同仁備感溫馨。
打造完善的人才培訓與成長計劃，是保持員工高度競爭優勢的關鍵，北富銀提供員工計畫性跨部門輪調機會之外，還提供學位進修、外語補助及輔導員工考取證照，另外在金融專業、外國語言、管理知識等多元職能提升上，員工亦可透過Fubon Academy線上學習平台自主學習，能夠不受時空限制持續精進專業能力，創造在高度競爭時代大展身手的機會。
北富銀十分重視員工的身心健康平衡，積極營造讓員工有感的幸福職場，推出台灣金融業首見聘有專業諮商心理師、護理師、職安管理師、律師與醫師之員工關懷中心，關心每位同仁的潛在需求。面對新冠疫情的挑戰，北富銀設立高於政府規範的防疫標準，透過多階段的備援辦公方案、動態調整防疫措施，以及持續舉辦各式線上舒壓課程，守護同仁的身心健康。
北富銀致力為員工提供全方位的照護，期能和員工一同成長茁壯。面對疫後新時代，北富銀將持續發揮正向的力量，攜手打造友善健康職場、對外落實綠色金融、推動數位創新、提供最佳金融服務，朝亞洲一流的區域銀行願景邁進。