智慧城市新經濟力論壇　中華電信以數位賦能邁向永續智慧城

「2022年智慧城市新經濟力壇論」8/18舉行， 中華電信總經理郭水義受邀以「 數位賦能淨零轉型邁向永續智慧城市」為題， 分享永續思維下的數位轉型浪潮，中華電信以5G、AI、 AIoT、雲端、資安、AR/VR等科技力投入永續發展， 協助打造永續智慧城市，促進產業淨零轉型。 中華電信資訊技術分公司林昭陽總經理也以「5G+AI+ IoT智慧城市創新應用成果」獲頒「 第五屆2022智慧城市卓越貢獻獎」智慧創新獎項， 由經濟部常務次長林全能授獎。

該屆論壇以「科技×低碳× 綠能源打造永續智慧城」為主題，邀請到國發會主委龔明鑫、 經濟部次長林全能、桃園市市長鄭文燦、台中市市長盧秀燕、 嘉義縣縣長翁章梁等縣市首長及中華電信總經理郭水義、 執行副總經理林榮賜及多位企業領袖共襄盛舉。

中華電信此次以「5G+AI+IoT智慧城市創新應用成果」 獲得智慧城市卓越獎的殊榮，展現該公司專業技術團隊以「資訊力」 、「網路力」及「創新力」， 為政府機關與企業客戶打造整合服務與解決方案。

中華電信資訊技術分公司林昭陽總經理帶領集團專業技術團隊， 運用中華電信5G高頻寬、低延遲、大連結的特性， 並結合AI人工智慧、IoT物聯網及雲端運算等技術，展現「 智慧交通、智慧安防、智慧能源、智慧醫療」 等四大領域之多項智慧創新應用成果。

中華電信資訊技術分公司林昭陽總經理表示，「中華電信藉由『 資訊力』深化雲端、物聯網、人工智慧、 智慧應用與資安等領域專業技術，且結合集團內研發技術群『 創新力』及網路技術群『網路力』， 再搭配集團子公司及產業界合作夥伴， 共同強化垂直應用領域上的能量，協助政府及產業界克服氣候變遷、 供應鏈重組等巨變及挑戰，打造數位轉型新時代， 迎向智慧城市新未來。」

中華電信於「智慧交通」領域打造「5G車路雲整合解決方案」 以車聯網、智慧交控、電信大數據人潮分析及5G通信等技術， 應用在國道/快速道路及風景區覆蓋率已超過九成， 為全國首創精準度最佳的智慧交通應用服務；在「智慧安防」 領域以「科技執法」 透過自主研發高準確度的AI影像辨識與雲端服務， 與警政交通單位共同守護用路人安全；在「智慧能源」 領域提供企業全面性節能技術服務， 並配合政府推動校園能源管理政策，開發「 班班有冷氣中小學校園能源管理系統」，提供學子舒適的學習環境， 且有效節降尖峰用電量；在「智慧醫療」領域與醫療單位合作推動「 5G精準聯網醫療暨緊急救護系統計畫」， 以行動5G技術導入智慧救護系統，串接急診室及院外醫療站/ 救護車，可在病患到院前， 協助急診室醫療團隊進行評估並預做準備，爭取黃金救援時間。