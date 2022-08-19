臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.78%　上市股票總市值達48.12兆元

根據臺灣證券交易所統計，2022年8月19日發行量加權股價指數收盤為15,408.78點，較上週(2022年8月12日)的15,288.97點上漲119.81點，漲幅約為0.78%，台灣50指數收盤為11,927.68點，較上週的11,882.44點上漲45.24點，漲幅約為0.38%，寶島股價指數收盤為17,605.19點，較上週的17,410.68點上漲194.51點，漲幅約為1.12%。產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲7.58%為最大，跌幅以航運類指數下跌3.46%為最大，未含金融類指數上漲112.60點，漲幅約為0.86%，未含電子類指數上漲80.04點，漲幅約為0.45%，未含金融電子類指數上漲79.57點，漲幅約為0.54%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆887.16億元，全體上市股票成交金額為1兆305.56億元，股票成交量週轉率為2.03%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,282.15億元，占全體上市股票交易金額31.85%

第二名，電子零組件類1,159.06億元，占全體上市股票交易金額11.25%

第三名，航運類800.71億元，占全體上市股票交易金額7.77%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，汽車類8.60%

第二名，生技醫療類7.21%

第三名，電器電纜類6.92%

累計今年年初開盤迄今共153個交易日，集中市場總成交金額為40兆5,447.06億元，市場日平均成交金額為2,649.98億元，股票成交量週轉率為75.97%，股票日平均成交量週轉率為0.50%。

2022年8月19日全體上市公司市場總值為新台幣48兆1,167.15億元，較上週(2022年8月12日)市值47兆7,321.53億元增加3,845.62億元，增幅約為0.81%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)