台灣精品東京首設「形象概念店」 估逾2萬人參觀

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣精品東京形象概念店昨(18日) 在誠品生活日本橋正式開幕，現場展示、販售逾百項產品，是台灣精品首度在日本開設快閃店，兩個月展期估將吸引逾2萬人前來參觀、選購。

圖/中央社

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣精品東京形象概念店」，是結合台灣精品獎嚴選創新產品及日本有百年歷史的有鄰堂精緻選物風格，現場展售21個獲獎品牌、104項產品。

這也是台灣精品於日本開設快閃店的首度嘗試，為期兩個月的展期，將辦理4場品牌體驗會。

中央社報導，昨天在開幕記者會上，台北駐日經濟文化代表處副代表李世丙致詞時表示，台灣精品能有機會於日本設置實體販售店的意義重大，並期許以此利基，前進到全球。

有鄰堂社長松信健太郎致詞時表示，2019年9月有鄰堂與誠品公司合作成立誠品生活日本橋，開幕當時誠品董事長吳旻潔就在此地表示，期許誠品生活日本橋扮演介紹人的角色、是台日的文化擺渡人、亞洲的資訊發訊地，也期待向世界介紹日本橋文化。台灣精品東京形象概念店的企畫可實現上述的期許。

台灣貿易中心東京事務所主任鄧之誠表示，台灣精品在誠品生活日本橋做兩個月的快閃店活動，目的就是希望讓台灣的設計、行銷和品質透過誠品文創風格的書店賣場達成加乘效果，讓日本民眾加深對台灣設計和品質的印象。

鄧之誠在致詞時還從西裝口袋拿出剛有拿出一台小相機，吸引現場人士目光。他說，那是用很薄的瓦楞紙做的相機，雖然大家現在都是手機拍照，畫素都很夠，但這種相機製做得很可愛，就像很時髦的飾品，效果快和單眼相機差不多。

被媒體問及現場展示的產品當中，最想推薦的是哪一項時。鄧之誠說，曾騎腳踏車環台一周，約900公里，但當時騎的非電動車，很辛苦，現在包括美利達和BESV順應潮流，都做了電動的腳踏車，他想推薦這次展覽的兩件電動腳踏車廠產品。

18日到現場參觀的民眾當中有人表示，以前就關注台灣的3C產品，但這次還展出不同類型產品，譬如在製造過程中完全不砍樹木、不使用水、不排放廢氣的龍盟環保紙令人耳目一新。

另有民眾對由日本工業設計大師深澤直人與台灣玻璃公司攜手打造的TG品牌系列產品頗感興趣，其透過日本設計來表現台灣人的溫暖弧度，讓人覺得美感實用兼具。

台灣精品東京形象概念店展期至10月17日為止，地點位於東京誠品生活日本橋。以此活動為首站，接下來將移師大阪辦理形象概念店，並將現身9月登場的東京Taiwan Plus生活節，同時於線上辦理文化祭活動。

台灣精品東京形象概念店18日起在誠品生活日本橋，販售21個獲獎品牌104項產品，包括由日本工業設計

大師深澤直人與台灣玻璃公司攜手打造的TG品牌系列產品。中央社