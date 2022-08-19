【喝完了這杯再說吧】 年輕人怎能不喝酒？ 日本官方辦酒促廣告大賽

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）從各方面衝擊人們的生活，連日本年輕人都不愛喝酒了。酒稅減少，政府荷包日漸消瘦，為了刺激消費，不惜祭出奇招，舉辦酒促廣告大賽，指望年輕一輩「乾了吧」。

疫情使然，日本餐廳酒吧也歷經了兩年多慘澹的日子，連帶使酒類稅收劇跌。為了振興萎靡酒業，國稅廳推出了「清酒萬歲」（Sake Viva!）活動，廣邀民眾提出各式新穎點子，透過服務、行銷、產品、設計，甚至人工智慧或元宇宙等促銷手法，無所不用其極，就是要「刺激年輕人的飲酒需求」。

根據活動網站，日本人口老化、出生率下滑、生活型態改變、疫情衝擊，導致國內飲酒市場萎縮。為了活化產業，讓年輕一代重新感受到喝酒的魅力，「清酒萬歲」接受各式酒類廣告案，不限於日本酒。收案至9月9日為止，10月進行專家評審，11月東京決賽，政府將協助贏家提案付諸實現。

根據CNN，在一波波防疫禁令下，日本居酒屋受創最劇，2019至2020年間業績掉了一半。不能在外飲酒，日本人只好改在家喝酒，但此一趨勢卻有著顯著年齡差異。40至60歲日本人，有30%每周至少三天喝酒，但在20多歲的年齡層，如此經常性飲酒的比例，卻僅7.8%。

對於政府「帶頭喝酒」的做法，並非人人樂見。一名推特網友嗆，「你在開什麼玩笑？」也有人指，官方辦這類活動，相當不妥，也未顧慮健康風險及酒精成癮問題的敏感性。去年衛生部門還大力宣導飲酒過量的危害，如今卻要人貪戀杯中物，不免引發爭議。