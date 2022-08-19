全麥貝果、蘇打餅、杏仁巧克力冰淇淋誰比較健康？答案可能出乎你意料！

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）塔夫茨大學（Tufts University）去年一項關於食品健康程度的研究，為市面上不同的食物做出分數排名，100分為最高，如未加工覆盆子，然而許多品項如葡萄乾全麥貝果、蘇打餅和家樂氏玉米片，就比看似不營養的食品，如Fritos玉米薯片和杏仁巧克力冰淇淋更低分。

根據塔夫茨大學的報告，弗里德曼營養科學與政策學院（Friedman School of Nutrition Science and Policy）的專家建構了一個「食物指南針」（Food Compass）的評量系統，在1至100分的衡量標準中，分數愈高則愈健康，該研究評測超過8000多款食物或飲品的健康程度。

綜合媒體報導，食物指南針的分數評斷是根據營養比例、維生素、礦物質、食物配料、添加劑、加工程度、纖維及蛋白質、特定脂類、植物性化學成分等9大因素決定，70分或以上可以多吃，其餘31-69分應適量吃，30或以下應盡量少吃。

值得注意的是，許多被人們認為是不健康食品，甚至是垃圾食物的點心，健康程度竟比一些看似營養的食品來得高。舉例而言，杏仁巧克力冰淇淋有37分，葡萄乾雜糧貝果卻只有19分，還有美國常見的薯片品牌Fritos的玉米薯片（corn chip）有55分，蘇打餅卻只有7分。

此外，淡鹽玉米薯片有69分、巧克力杏仁糖78分、零脂肪卡布奇諾有73分，然而低熱量黑麥麵包(reduced-calorie rye bread)卻只有34分、家樂氏玉米片僅19分。而台灣人吃泡麵時愛喝的湯，僅有1分，營養價值非常低，和布丁分數一樣。

，在肉品上，以海鮮分數最高，平均是67.7，而牛肉類是最低，為24.9分，家禽中等，是42.7分。蔬菜部份，則是平均69.1分，澱粉類蔬菜43.2分。水果類有73.9分。最低分的品項是零食和甜品類，只有16.4分。

此研究的主要作者兼塔夫茨大學營養學院院長墨扎法林(Dariush Mozaffarian)強調「選擇蔬果、遠離蘇打」。他指出，這項研究的目的在於幫助公眾在雜貨店、自助餐廳和餐館中找到更健康的選擇。

(圖/TuftsNow)