疫苗採購價格陳時中稱有揭露 藍打臉30年後才解密

（台灣英文新聞／政治組 台北綜合報導）前防疫指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中遭質疑，任內採買疫苗黑箱作業，陳時中宣稱採購價格開放檢視，藍委今（19）日痛批，要等現年70歲的陳時中百歲，納税人才知道公帑怎麼花。

(圖／國民黨團 提供）

國民黨團今（19）日表示，，衛福部竟將疫苗採購相關決策過程、會議紀錄、採購金額以「密件」封存30年，必須等到140年2月25日才能解密。質疑根本就是黑箱作業，「等到前衛福部陳時中100歲時才能解密」是否有見不得人的交易？

總召曾銘宗引衛福部資料指出 ，到8月10日我國採購疫苗總數為6,981萬劑，實際交貨為6,058萬劑，交貨率達87%。經審計部調查指出3項缺失：其一，國內疫苗採購契約內容與政府採購契約範本有別，尚待研議於《傳染病防治法》增訂緊急採購相關規範；其二，部分疫苗採購履約交貨，未核實估算逾期違約金；其三，部分庫存疫苗可施打效期短暫，面臨過期銷毀之風險。這3項缺失顯示，政府沒有事前好好規劃，事後作業非常倉促，直接打臉政府「超前部署」的說法。

曾銘宗進一步表示，關於疫苗採購法規、配套及接種作業缺失，審計部提出5項：其一，預防接種之投資相較於其他先進國家為低，疫苗研發及代工產製能量亟待提升；其二，疫苗及藥品緊急使用授權法規在具體要件及配套措施等面向尚待強化，審查資訊之公開透明度亦待提升；其三，疫苗接種計畫未能涉取國外經驗及早納入疫苗預約平台相關規劃，至後續須以緊急方式建置系統並補辦採購作業；其四，多數國家未將國產疫苗納入疫苗認可清單，影響已接種國產疫苗民眾出國之便利；其五，疫苗預防接種受害救濟案件審議進度緩慢，引發民眾訾議。

曾銘宗指出，這5項缺失顯示政府在藥品、疫苗和EUA方面不公開透明、黑幕重重。此外，衛福部稱事涉機密要求必須封存30年，實在莫名其妙！用公帑購買疫苗，國人有權知道一劑花多少錢購買，竟然要等陳時中100歲才能公布？要求衛福部依規公布相關決策過程及錄音檔案。

(圖／國民黨團 提供）

書記長李德維表示，陳時中17日談到台北市大巨蛋問題時提出「讓事實說話」，現在請不要選擇性失憶。此外，用人民的納稅錢採購疫苗，相關資料30年後才看得到，豈是陳時中所說的「公開透明」？

教育文化委員會召委林奕華表示，疫苗採購價格資訊，衛福部一開始說特別條例結束後就公布，後面又說特別預算用罄後公布，最新的說法將疫苗採購資訊變成絕對機密，30年後才解密，痛批「離譜」！陳時中又說，疫苗採購會議紀錄，委員們都在委員會的秘密會議中都看過，林奕華強烈要求陳時中說清楚誰、何時、哪個會議上看過。

林奕華痛批，高端疫苗500萬劑也被衛福部同樣列入機密，聯亞沒有通過EUA，衛福部去年預付契約價金，衛福部還以保密協定為由不對外公開，沒人知道聯亞最後有無退回預付價金，這筆帳也得要好好算。