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台灣8/19新增22819例確診個案•含22559本土260境外移入　MIS-C個案最小僅3歲!

指揮中心羅一鈞副組長指出, 今天兒童MIS-C個案最小年僅3歲, 迄今台灣累計105例MIS-C個案, 另外兒童重症則累計到176例, 從分析看來, 0到5歲的幼童屬高危險群, 他呼籲家長盡快帶幼兒施打疫苗。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/19 14:30
台灣8/19新增22819例確診個案•含22559本土260境外移入　MIS-C個案最小僅3歲!

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增22,819例COVID-19確定病例，分別為22,559例本土個案及260例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。

指揮中心羅一鈞副組長指出, 今天特殊重症方面, 兒童MIS-C個案最小年僅3歲, 迄今台灣累計105例MIS-C個案, 另外兒童重症則累計到176例, 死亡個案數維持27, 並未增加。從分析看來, 0到5歲的幼童屬高危險群, 他呼籲家長盡快帶幼兒施打疫苗。

台灣8/19新增22819例確診個案•含22559本土260境外移入　MIS-C個案最小僅3歲!

指揮中心表示，今日新增之22,559例本土病例，為10,264例男性、12,287例女性，8例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,739例)、臺北市(2,757例)、臺中市(2,710例)、桃園市(2,632例)、高雄市(1,762例)、臺南市(1,392例)、彰化縣(938例)、新竹縣(700例)、新竹市(610例)、苗栗縣(601例)、宜蘭縣(567例)、屏東縣(565例)、雲林縣(517例)、花蓮縣(390例)、基隆市(357例)、南投縣(317例)、嘉義縣(315例)、臺東縣(217例)、嘉義市(193例)、金門縣(140例)、澎湖縣(128例)、連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為13例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、22例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月25日至8月17日，死亡日期介於5月25日至8月16日，詳如附件。

8月1日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結

指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為131例男性、129例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(20例)，泰國(3例)，中國、美國、韓國、新加坡、南非、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞(各1例)移入。另229例感染國家調查中。入境日期介於今年7月20日至8月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計499萬8765例確診，分別為24,577例境外移入，4,974,134例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,572例COVID-19死亡病例，其中9,556例本土，個案居住縣市分布為新北市2,053例、臺北市1,085例、臺中市957例、高雄市884例、臺南市740例、桃園市723例、彰化縣555例、屏東縣400例、雲林縣296例、南投縣287例、苗栗縣221例、嘉義縣218例、基隆市213例、宜蘭縣192例、嘉義市159例、花蓮縣153例、新竹縣147例、臺東縣139例、新竹市91例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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羅一鈞

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