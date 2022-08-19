中國連月高溫重慶45度新高 四川水電掉半跨省支援

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中國長江中下游地區近來大範圍高溫，多地溫度極值屢破新高，重慶更創下攝氏45度歷史高溫。四川省自15日已宣布全面停工，更傳出水力發電降5成，中國國家電網表示正多措並舉，組織跨區跨省協調，最大限度支持川渝地區電力供應。

根據中國氣象局19日08時發布資訊，今日是自7月21日發佈高溫預警以來的第30天，也是高溫紅色預警連續第8日。過去一個月，35℃以上的高溫天氣覆蓋中國近半面積。杭州、南昌、上海、福州、重慶、長沙等地的高溫日數超過25天，逾200個國家觀測站突破最高氣溫歷史極值，重慶北碚氣溫達到45℃。持續的高溫少雨引發多地出現氣象乾旱，昨日更發布今年首個乾旱黃色預警。

綜合中媒報導，重慶北碚45℃高溫刷新該地有氣象紀錄以來最高溫極值，是中國有可靠氣象數據以來，首度於新疆以外地區出現45度氣溫。重慶當局已實施大範圍限電措施，並因乾旱面臨嚴重缺水，有66條河流斷流，25座水庫乾涸，至少30萬人因此需要生活救助。與此同時，該地卻頻傳山林火災，雪上加霜。

四川也連日高溫難耐，四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司日前宣布，自8月15日起，取消主動錯避峰需求響應，在全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）擴大工業企業讓電於民實施範圍。並將對四川電力網路有序用電方案中所有工業用電用戶（含白名單重點保護企業）實施生產全停，放高溫假，讓電予民，時間自8月15日00點起至8月24日的24點，提醒企業做好生產調整，保障保安負荷用電。

四川為中國最大水力發電及西電東送基地，事關全中國能源電力供應安全。該地電力供應的8成來源於水電，又適逢60年罕見的高溫乾旱災害，全省水電發電能力下降逾5成。因此該國國家電網也著意加強電網運行監控，發揮大電網資源配置作用，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援四川與重慶地區電力供應。

此外，由13省提供的共50台應急發電車也陸續抵達四川，提供緊急供電。據悉。第一批5台應急中壓發電車已接入成都中心城區、天府新區及周邊電網重載區域，保障當地供電。

目前四川也已啟動3級保供電調控措施。一級為啟動主動錯避峰措施；二級為企業實施停產，700萬千瓦用電「讓電於民」；以及要求各地立即通知企業做好生產調整，保障民生用電。