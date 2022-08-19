內政部：2021年台灣人平均壽命80.86歲　六都中台北市84.17歲最長壽

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）內政部今（19）日公布「110年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，均為歷年次高。

內政部指出，受人口老化影響，2021年國人死亡人數為18萬4,457人，較2020年增加1萬1,295人，其中65歲以上死亡人數13萬7,254人(占全國74.41%)，較2020年增加1萬427人；另外，2021年粗死亡率為7.86‰，較2020年增加0.52個千分點。

內政部說明，2021年標準化死亡率較上年上升3.8%，致國人平均壽命較2020年減少0.46歲，其中男性減少0.44歲、女性減少0.50歲。觀察近10年數據，過去亦曾出現單一年度平均餘命下降情形，如2014年及2016年，當年度標準化死亡率較上年增加時，會造成當年平均壽命下降，皆屬正常統計上發生的短期波動現象，惟長期而言，國人平均壽命呈現上升趨勢，由2011年79.15歲增至2021年80.86歲。

內政部表示，以直轄市而言，2021年的國人平均壽命，呈現自北而南遞減的情形，以台北市84.17歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高。以各縣市平均壽命而言，以新竹市81.90歲最高，臺東縣76.64歲最低。

內政部補充，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距4.22歲、2.82歲，但已分別較2011年縮小差距0.57歲、0.63歲。

內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

(照片由內政部提供)

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照片由內政部提供