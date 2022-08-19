睽違3年！「TAIWAN PLUS」生活節重磅回歸東京　台灣超強演出卡司搶先看

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)睽違3年！「TAIWAN PLUS」生活節主題定調「台灣吉日」，將帶領70組台灣品牌前進東京雙展場，成為自2018年開辦以規模最大。

文化總會（以下簡稱文總）自2017年起推動國際交流，曾兩度在東京上野公園舉行TAIWAN PLUS生活節，近年雖受疫情阻隔停辦，文總於18日宣布，今年確定重啟TAIWAN PLUS計畫，將於日本時間9月17及18日上午11時至傍晚18時，於東京都上野恩賜公園噴水池廣場舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，並於東京的誠品生活日本橋拓展雙主場。

今年攜手誠品共同主辦，主題「台灣吉日」恰與日本曆法象徵好預兆的「大安吉日」讀音相似；主視覺則邀請到設計師方序中操刀，將「吉」定調為可愛招福貓，在日本文化中，舉右手是招財貓、左手是招福貓，這次的招福貓更加入鳳梨、小籠包、機車、平安符、紅綠燈小綠人等台灣元素。

文總指出，本次市集策展-初耳 / hatsumimi，精選出逾60個台灣品牌，橫跨飲食、寢具、文創、農產等領域，名單將陸續公布；並特別策劃旅日的台灣藝術創作者，將共創出台灣夜市的地貌，讓日本朋友在東京感受台灣魅力；高雄市政府、台南市政府、台北市政府、桃園市政府及世界客家博覽會、台灣啤酒等單位都將熱情參與，連江縣政府也將帶來與文總共同主辦的馬祖國際藝術島主題攤，而文總雙月刊《Fountain新活水》亦有展覽及講座，相關資訊均將陸續公布。

高雄流行音樂中心操刀音樂策展，展演主題為「台灣自由式」，將赴東京演出的卡司，包括滅火器Fire EX.、客語金曲歌王羅文裕、金曲原住民歌手舒米恩Suming、創作女聲吳汶芳、民謠創作才子黃玠、入圍金曲獎最佳原住民語歌手獎的舞思愛、3度入圍金曲獎最佳客語歌手的米莎、以及在高流音樂比賽「樂團興奮波」總冠軍新生代樂團─吾橋有水。

此外，活動前期也規劃與日本知名旅宿合作，8月20日在日本橋的CITAN 將舉辦「始端的台灣日和」活動，推出限定台味下酒料理，用台灣啤酒搭配台灣龍膽石斑魚下酒小品。9月更規畫在東京蔵前 Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE 限期舉辦台日品牌串連活動。

【TAIWAN PLUS 2022 台灣吉日】

日期：2022/9/17（六）～9/18（日）

時間：11:00-18:00

地點：東京上野恩賜公園-噴水廣場、東京日本橋-誠品生活日本橋

instagram：https://www.instagram.com/taiwanplus2022/

Twitter：https://twitter.com/Taiwan_Plus