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體驗盛夏限定獨特景觀　邂逅新北板橋河濱鳳凰木紅傘美景

新北市水利局表示，今年新北河濱鳳凰木花季來得較晚，往年約5月底至6月初開花，近日正悄悄盛開中。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/19 12:01
照片由新北市水利局提供

照片由新北市水利局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）時歲進入秋天，新北河濱自行車道旁，板橋新海橋至大漢橋間，正值鳳凰木花季，赤紅的花朵點綴著，好似一把把嬌豔的紅傘，美景絕不亞於國外花海樹海，民眾不妨趁週休假期至新北河濱遊玩，體驗盛夏限定的獨特景觀。

新北市水利局表示，今年新北河濱鳳凰木花季來得較晚，往年約5月底至6月初開花，近日正悄悄盛開中。鳳凰木又名火鳳凰，是極具觀賞性的景觀樹木，由於紅色花朵隨著樹冠橫展而下垂，生動猶如鳳凰飛舞於河濱綠油油的草地上，耀眼奪目。此外，鳳凰木又名「影樹」，因羽狀複葉將樹冠覆蓋呈傘狀，成為有效的遮陰樹，民眾可駐足樹下乘涼休憩，抬頭欣賞著美麗的畫面，而鳳凰木妝點的河濱自行車道，美景絕不亞於國外花海樹海。

原產於非洲馬達加斯加的鳳凰木，更被譽為「世界色彩最鮮艷的喬木」，如此美艷的天然景觀，展現萬物欣欣向榮之貌，新北市河濱公園好似一位魔術師正在為夏季施展魔法將自行車道妝點得煥然一新，鳳凰木盛開的地點就位於新北大漢溪右岸新海橋至大漢橋間河濱公園，民眾不妨趁週休假期至新北河濱遊玩，體驗盛夏限定的獨特景觀。

新北市水利局提醒，目前仍在疫情期間，出入人多的公眾場所時，請注意自身防護，平時也要養成勤洗手的好習慣，防範新冠肺炎，大家一起來，若有發燒或急性呼吸道症狀等身體不適情形，應主動通報1922防疫專線，依照指示就醫檢查。

體驗盛夏限定獨特景觀　邂逅新北板橋河濱鳳凰木紅傘美景

照片由新北市水利局提供
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