參與國際學術組織重大成果　台灣獲選國際園藝學會理事會亞洲區常務理事　　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會今(8/19)日表示，我國國家代表，台灣大學張耀乾教授在33個出席會議的國家代表中，獲得24票支持，當選國際園藝學會(International Society for Horticultural Science, ISHS)新任的亞洲區常務理事，任期4年，並在8月18日會員大會(General Assembly)獲得通過，是我國參與國際重要學術組織的重大成果。

農委會表示，成立於1959年、擁有來自全球超過 140個國家與地區約67,000個會員的國際園藝學會，8月13日在法國昂傑舉行執行委員會(Executive Committee)及理事會(Council Meeting)聯合會議，我國國家代表台灣大學張耀乾教授在33個出席會議的國家代表中，獲得24票支持，當選該學會新任的亞洲區常務理事，任期4年，並在8月18日會員大會(General Assembly)獲得通過。

農委會說，國際園藝學會是全球最重要的國際園藝學術組織，該學會常務理事會僅有9個席次，其中6席是由各國國家代表投票選出，分別代表亞洲、非洲、歐洲、北美洲、南美洲及大洋洲，此次臺灣獲選為亞洲區常務理事，未來4年將深入參與學會各項決策，誠屬不易，也代表我國自1990年成為國際園藝學會國家會員以來，獲得會員的高度肯定與支持，是台灣參與國際重要學術組織的重大成果。

農委會說，今年在法國昂傑舉辦的國際園藝研討會，全球有將近2,300位政府官員、專家學者及產業代表參加，農委會農業試驗所、台中區農業改良場及臺灣大學、中興大學、屏東科技大學也有40餘位研究人員出席發表專業研究成果，並與各國園藝產業相關人員進行交流。

國際園藝學會致力推動園藝科學研究及教育，是全球園藝最新技術與訊息的主要來源，該學會透過各項國際合作與交流計畫，包括舉辦國際園藝大會(International Horticulture Congress)、國際研討會、專題討論會，以及出版高水準學術期刊及專業刊物等，促進全球園藝科學研究合作及技術移轉。

農委會指出，我國自1990年加入成為國家會員以來，積極參與國際園藝學會相關會議及活動，近年來在與該學會合作下，在台灣舉辦「國際番石榴、鳳梨、番荔枝、蓮霧研討會」(GA3 Symposium)、「國際盆景研討會」 (International Symposium on Bonsai)及「國際園藝療育研討會」(International Symposium on Horticultural Therapies)，相關成果普獲會員的肯定。