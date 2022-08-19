【影片】國軍驅離共艦畫面曝光！蔡英文：出動12艦、逾2800名兵力

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）日前中共對台灣展開報復性軍演，在台灣領海外騷擾挑釁。總統蔡英文昨（18）日公布公布國防部影片，展現國軍沉著應對的無懼表現，影片更首度展現我國軍艦監控、驅離共艦的畫面。蔡英文也對國軍保家衛國的勇氣與努力表達敬意與感謝。

蔡英文18日晚間赴宜蘭蘇澳海軍中正基地慰勞國軍，並在臉書貼文表示，當晚與國軍弟兄姊妹一起用餐，為大家打氣，更要表達最高的敬意和感謝。

蔡英文指出，近期蘇澳軍港共有9艘一級艦、3艘二級艦出港，也有超過2800多名兵力出動。儘管任務時間變長，基地內的官兵仍是隨時做好出港、捍衛領海的準備。

影片中可見，國軍於軍艦上近距離監控中共軍艦，以及透過無線電驅離對方的畫面，展現我軍冷靜沉著面對敵軍的實況。

蔡英文感性表示，海軍在狹窄船艙環境執行任務，本來就是一件艱苦的事情，再加上要時時刻刻緊盯敵艦動態，肩負的壓力更是難以形容。但國軍將平時紮實演練的成果，展現在面臨實際威脅的應處，不僅守護住海疆的安全，也維繫了區域的和平與繁榮，「成為國人最可靠的守護者」。

蔡英文強調，台灣就像一艘海軍的船艦，雖然有時會遇到不可預期的風浪，「只要船上的夥伴們團結一心，就可以克服眼前的所有挑戰」。這是台灣人民的精神，也是海軍官兵的精神。並稱稱「只要我們國軍在，安全就會在。」

文末蔡英文再次表達感謝，「謝謝國軍守護國人的日常，我們團結一起，給予國軍最堅強的支持。」