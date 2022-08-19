西拉雅風管處打造「仙境西拉雅」　搶攻台灣旅遊市場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）西拉雅國家風景區管理處主辦大西拉雅觀光圈品牌建構案，以「仙境．西拉雅」為主軸，昨(8/18)日在台北發表品牌識別、攜手易遊網及環島之星打造「西拉雅仙境限定主題列車」，更建置「仙選物」平台並與其他電商平台合作，擴大布局將品牌價值綜效極大化，搶攻旅遊市場。

西拉雅風管處表示，品牌識別設計師蔡沛原昨日受邀發表品牌識別，公布以立體的線條呈現山巒地貌起伏的大西拉雅，以水色系呈現地區豐富水資源的樣態，將原為平面的識別，打造為一種空間的立體感。

擔任活動主持人的食尚玩家大文分享9月12日至9月25日，限定啟航的環島之星西拉雅主題列車，內容包含受歡迎的東山咖啡，龍眼花茶，芒果乾，龍鳳酥(龍眼+土鳳梨)，以及搭配車上DIY體驗。另外，「仙境西拉雅X環島之星」與地方業者共同研發「超極仙」便當，以套裝便當搭配入口即化的祖傳爌肉、梅嶺梅子、關子嶺香菇茶葉蛋和來自後壁的精選好米搭配玉井養生無負擔蕎麥粒，讓大家跟著味蕾遊西拉雅。

西拉雅風管處表示，這次與電商平台Shopline合作，將西拉雅在地好物一一上架，預計自9月12日正式開站。另結合電商平台momo、樂天並以期間限定開設「仙選物」專區。而針對國際行銷，則配合台灣良品及日本樂天，透過社群行銷，一步步將仙境西拉雅成為國際聚焦之優選觀光目的地與品牌。

交通部觀光局主任秘書林佩君表示，觀光圈在各風管處大力協助之下，從2020正式起跑，整合地方產業食宿行遊購，打造一個互動式的產業大平台，透過更即時的溝通與協作，為地方一同打造出專屬的品牌商品與遊程。唯有獨一無二的台灣觀光，才是邁向國際化成功的關鍵。

林佩君說，觀光振興的時機已到來，而成立觀光圈的目的是為了資源整合、擴大行銷及建立品牌；西拉雅國家風景區幅員廣大地貌豐富，有溫泉、米鄉、水庫埤圳、西拉雅族文化等景點具備國際潛力，勢必成為國境開放後的重點觀光目的地，期許西拉雅觀光像人間桃花源般，令人期待與嚮往。

西拉雅國家風景管理處處長徐振能強調，仙境西拉雅的在地品牌紮根，透過輔導觀光圈盤點地方資源特色、由業者包裝推出在地產品以及舉辦人才培力課程，結合跨域行銷與交流，打造出屬於大西拉雅觀光圈在地品牌差異化及獨特性，同時擴大實質觀光品牌綜效。

照片由交通部觀光局提供

照片由交通部觀光局提供