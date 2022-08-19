Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【台灣勞動基金炒股案】台北地院判基金運用局前組長游迺文9年徒刑　寶佳前執行長唐楚烈8年

勞動基金炒股案，台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴勞動部勞動基金運用局前組長游迺文等12人。台北地院今(8/19) 宣判。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/19 11:02
前勞金局國內投資組長游迺文（左）。（中央社檔案照片）

前勞金局國內投資組長游迺文（左）。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）勞動基金炒股案，台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴勞動部勞動基金運用局前組長游迺文等12人。台北地院今天依違反證交法判游迺文9年徒刑，可上訴。

【台灣勞動基金炒股案】台北地院判基金運用局前組長游迺文9年徒刑　寶佳前執行長唐楚烈8年寶佳集團執行長唐楚烈（左）。 中央社資料照

台北地院今(8/19) 宣判，游迺文依間接操縱股價罪判刑9年、褫奪公權5年，寶佳唐楚烈、投資主管邱裕元依證交法高買股票罪皆判8年，復華投信公司投資長邱明強、副總經理劉建賢依投顧法背信罪各判4年、3年8月。可上訴。

檢方起訴指出，寶佳集團執行長唐楚烈、投資主管邱裕元等人自民國108年5月下旬起，謀議炒作遠東百貨公司股票，將股價拉抬後，109年5月至7月間計劃賣出股票套利，但售出數量不如預期，便聯繫游迺文企圖利用勞動基金接手獲利。

檢方查出，游迺文109年8月間在台北市某家私廚接受招待，享用昂貴餐飲後，同時要求下屬及透過證券業者以高於設定價格買進遠百股票，涉嫌操縱股價，讓寶佳等公司得以出脫手中的遠百股票獲利。

檢廉查出寶佳資產涉嫌將旗下所擁有的3％遠東百貨股份，以高於當時市場行情的24.75元，倒貨給勞動基金

中央社報導, 北檢於109年底展開4波搜索、約談行動，約談多名涉案人員，檢察官訊後聲押禁見游迺文獲准。勞動部也將游男記2大過免職。勞動基金運用局局長蔡豐清也遭到撤換

台北地檢署去年2月間依貪污治罪條例、證券交易法操縱股價罪、證券投資信託及顧問法損害證券投資信託基金資產等罪嫌，起訴游迺文等12人。
勞動基金炒股案
遠東
寶佳
倒貨
股份
操縱股價
獲利
勞動基金運用局
游迺文

相關新聞

台灣Formosa Life號召車友配送愛心物資　首度運用區塊鏈技術幫助弱勢家戶
台灣Formosa Life號召車友配送愛心物資　首度運用區塊鏈技術幫助弱勢家戶
2022/07/09 16:45
台灣土地銀行統籌主辦綠河股份有限公司　美元1.95億聯貸案完成簽約
台灣土地銀行統籌主辦綠河股份有限公司　美元1.95億聯貸案完成簽約
2022/05/04 20:00
Meta獲利高於預期 股價大漲19%
Meta獲利高於預期 股價大漲19%
2022/04/28 11:40
涉侵占北市中正萬華區收視費近1.7億元　台灣聯維有線電視董事長李錫欽遭起訴
涉侵占北市中正萬華區收視費近1.7億元　台灣聯維有線電視董事長李錫欽遭起訴
2022/04/27 11:44
恭喜！《咒》全台灣票房狂賣1.5億　入圍義大利國際影展
恭喜！《咒》全台灣票房狂賣1.5億　入圍義大利國際影展
2022/04/14 14:02

更新時間 : 2022-08-19 12:38 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
【更新】曾癡情守護愛妻王瞳　藝人艾成驚傳在台灣新北蘆洲捷運站出口、墜樓身亡　
【更新】曾癡情守護愛妻王瞳　藝人艾成驚傳在台灣新北蘆洲捷運站出口、墜樓身亡　
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
不只柬埔寨... 南韓人口販賣罰太輕 泰女遭騙赴韓強迫賣淫正義難伸張
不只柬埔寨... 南韓人口販賣罰太輕 泰女遭騙赴韓強迫賣淫正義難伸張
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
江蘇 coser 穿和服被帶走 警咆哮「妳是中國人！」
江蘇 coser 穿和服被帶走 警咆哮「妳是中國人！」
〈時評〉「首戰即終戰」美日完成抗中武器星際佈局
〈時評〉「首戰即終戰」美日完成抗中武器星際佈局