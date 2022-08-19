Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

中共文攻武嚇 蕭美琴：國際更挺台 台灣人不因制裁而沉默

蕭美琴表示，美國國會議員訪台行之數十年，中共的打壓只會讓更多的國際友人願意訪台展現支持。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/19 10:28
台灣駐美代表蕭美琴大使於17日接受《國會山莊報》專訪表示，中共打壓讓國際更加挺台。（圖／中央社）

台灣駐美代表蕭美琴大使於17日接受《國會山莊報》專訪表示，中共打壓讓國際更加挺台。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）近日被中共列入台獨名單的台灣駐美代表蕭美琴，美東時間18日接受美國國會山莊報專訪，談及北京近來文攻武嚇又制裁的總總行徑，表示這只會讓國際更支持台灣，台灣人「不會因制裁而沉默」。

駐美代表處於臉書分享蕭美琴17日接受《國會山莊報》（The Hill）專訪，該篇專訪於隔日刊出。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，中共藉此對台灣行各種報復行徑，包含圍台軍演、發射飛彈危及區域安全，參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14、15日訪台後，中共於16日又將蕭美琴在內的7人列入「台獨頑固分子」制裁名單。

蕭美琴表示，中國挑釁、魯莽及不負責任的極度危險行逕令人相當關注及擔憂，任何升高情勢或危險的作為都可能衝擊全球商業；作為區域主要一份子，中國有責任維持區域穩定，而非挑起衝突及緊張情勢。

蕭美琴強調，中國錯以為制裁能限制台灣參與國際空間，扼殺台灣人民聲音，「台灣人不會因制裁而沉默」，將繼續追求更多國際參與及支持。與此同時，中國過度反應、打壓台灣的行徑反而促使國際對台灣的支持與同情，讓更多國際友人有興趣訪問台灣，北京必須對自身行為負責。美國會議員訪台已行之數十年，台灣將持續致力參與國際。

提及裴洛西、馬基相繼率團訪問台灣，蕭美琴表示，美國國會議員訪台行之數十年，隨著中國加大對台灣的施壓，近來訪台人數倍數成長，台灣人民歡迎國會代表團的來訪。

蕭美琴說：「台灣要被國際看見、聽見並獲得參與空間一向不容易。」而中國試圖扼殺台灣國際空間，卻讓台灣人民更期盼結交國際友人。

美國總統拜登（Joe Biden）5月曾表示，若中國武力犯台，美國將防衛台灣。蕭美琴說，台灣歡迎美國堅定承諾，但面對中國，台灣必須為最壞情況做好準備，致力強化自身防衛。

她指出，台灣想要和平，會盡一切努力維繫區域和平、穩定及現狀，但同時須發展混合性因應措施，以應對來自中國的經濟、資安多重威脅。
台海問題
中共制裁
文攻武嚇
台獨份子
裴洛西訪台
馬基（Ed Markey）
美國訪團
美國國會訪團
區域安全
台灣國際參與
訪台
保衛台灣

相關新聞

【裴洛西訪台後民調】台灣7成8民眾不怕中共軍演　對蔡總統領導的國安團隊「信心嚴重不足」
【裴洛西訪台後民調】台灣7成8民眾不怕中共軍演　對蔡總統領導的國安團隊「信心嚴重不足」
2022/08/16 17:27
【裴洛西訪台•新一波報復】中共中央台辦宣佈: 蕭美琴、顧立雄等列「台獨頑固分子」制裁清單
【裴洛西訪台•新一波報復】中共中央台辦宣佈: 蕭美琴、顧立雄等列「台獨頑固分子」制裁清單
2022/08/16 12:16
美國訪團來台聚焦貿易協定、台海情勢 中共再行軍演恫嚇
美國訪團來台聚焦貿易協定、台海情勢 中共再行軍演恫嚇
2022/08/15 19:19
馬基來台秀支持恐促中共軍演？ 葛來儀：月底另有訪團
馬基來台秀支持恐促中共軍演？ 葛來儀：月底另有訪團
2022/08/15 14:35
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
2022/08/15 10:25

更新時間 : 2022-08-19 11:07 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
【更新】曾癡情守護愛妻王瞳　藝人艾成驚傳在台灣新北蘆洲捷運站出口、墜樓身亡　
【更新】曾癡情守護愛妻王瞳　藝人艾成驚傳在台灣新北蘆洲捷運站出口、墜樓身亡　
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
不只柬埔寨... 南韓人口販賣罰太輕 泰女遭騙赴韓強迫賣淫正義難伸張
不只柬埔寨... 南韓人口販賣罰太輕 泰女遭騙赴韓強迫賣淫正義難伸張
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
江蘇 coser 穿和服被帶走 警咆哮「妳是中國人！」
江蘇 coser 穿和服被帶走 警咆哮「妳是中國人！」
〈時評〉「首戰即終戰」美日完成抗中武器星際佈局
〈時評〉「首戰即終戰」美日完成抗中武器星際佈局