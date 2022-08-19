中共文攻武嚇 蕭美琴：國際更挺台 台灣人不因制裁而沉默

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）近日被中共列入台獨名單的台灣駐美代表蕭美琴，美東時間18日接受美國國會山莊報專訪，談及北京近來文攻武嚇又制裁的總總行徑，表示這只會讓國際更支持台灣，台灣人「不會因制裁而沉默」。

駐美代表處於臉書分享蕭美琴17日接受《國會山莊報》（The Hill）專訪，該篇專訪於隔日刊出。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，中共藉此對台灣行各種報復行徑，包含圍台軍演、發射飛彈危及區域安全，參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14、15日訪台後，中共於16日又將蕭美琴在內的7人列入「台獨頑固分子」制裁名單。

蕭美琴表示，中國挑釁、魯莽及不負責任的極度危險行逕令人相當關注及擔憂，任何升高情勢或危險的作為都可能衝擊全球商業；作為區域主要一份子，中國有責任維持區域穩定，而非挑起衝突及緊張情勢。

蕭美琴強調，中國錯以為制裁能限制台灣參與國際空間，扼殺台灣人民聲音，「台灣人不會因制裁而沉默」，將繼續追求更多國際參與及支持。與此同時，中國過度反應、打壓台灣的行徑反而促使國際對台灣的支持與同情，讓更多國際友人有興趣訪問台灣，北京必須對自身行為負責。美國會議員訪台已行之數十年，台灣將持續致力參與國際。

提及裴洛西、馬基相繼率團訪問台灣，蕭美琴表示，美國國會議員訪台行之數十年，隨著中國加大對台灣的施壓，近來訪台人數倍數成長，台灣人民歡迎國會代表團的來訪。

蕭美琴說：「台灣要被國際看見、聽見並獲得參與空間一向不容易。」而中國試圖扼殺台灣國際空間，卻讓台灣人民更期盼結交國際友人。

美國總統拜登（Joe Biden）5月曾表示，若中國武力犯台，美國將防衛台灣。蕭美琴說，台灣歡迎美國堅定承諾，但面對中國，台灣必須為最壞情況做好準備，致力強化自身防衛。

她指出，台灣想要和平，會盡一切努力維繫區域和平、穩定及現狀，但同時須發展混合性因應措施，以應對來自中國的經濟、資安多重威脅。