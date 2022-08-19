（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）距離2022年底九合一選舉倒數100天，中選會昨(18日) 發布111年地方公職人員選舉公告。中選會主委李進勇表示，這次選舉共有9種地方公職人員選舉，11月26日舉行投票，預估選舉人數將近1930萬人，首投族估算約有76萬人，將選出1萬1023位地方公職人員。

李進勇(下圖) 昨召開記者會，並發布111年地方公職人員選舉公告。

圖/中央社

李進勇表示，這次選舉共有9種地方公職人員選舉，定於111年11月26日（週六）舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止，預估選舉人數將近1930萬人，其中首投族約76萬人，將選出1萬1023位地方公職人員，並預計在全國設置1萬7648處投開票所，動員超過30萬選務工作人員，期勉全國選務人員齊心協力辦好這次選舉及修憲複決公投。

中選會昨發布111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉公告；直轄市、縣（市）選舉委員會則發布鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉公告。選舉公告內容包括選舉種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起止時間及競選經費最高金額。

中選會說，候選人登記日期從111年8月29日起至9月2日止，提醒直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人，辦理候選人登記時需附公職候選人財產申報表，且候選人財產申報資料將於審定候選人名單之日上網公告1年，請相關公職候選人正確填寫，並於登記時繳交。

此外，針對立法院於111年3月25日三讀通過中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案，中選會定於111年11月26日，與地方公職人員選舉同日舉行投票。

李進勇表示，這次修憲複決具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過，11月26日將是中華民國史上首次修憲複決交付公民投票，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權。

他特別呼籲，國民年滿20歲，踴躍行使公民的權利，並且拒絕賄選的誘惑，勇於檢舉，共創清明、乾淨的民主政治。

另外，李進勇也說，修憲公投因為只有一案，所以選票只有一張，採取「領、領、投」方式，選民進到投開票所，先領取公職人員的選舉票，再到緊鄰的桌子領公投票，之後一起拿到圈票處，把票投到不同票匭。

台灣青年民主協會（簡稱：青民協）昨(18日) 晚間在台北市西門町舉辦快閃活動，號召民眾在年底，為18歲公民權投下同意票。

立法院會3月表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。中選會委員會決議於11月26日與地方公職人員選舉同日，舉行複決案投票。

青民協昨晚6時18分與30多名高中職學生在北市西門町舉辦快閃活動，透過街頭舉牌、街訪及光繪，號召全台灣民眾在今年11月26日年底投票日，為18歲公民權投下同意票。

青民協也透過延遲攝影的方式，用螢光棒的光繪，在西門紅樓前寫下「18 VOTE」，願歷史時刻能在台北歷史地標前為年輕人寫下青春的一頁。

青民協稍後發出新聞稿指出，快閃活動中，多數民眾都瞭解18歲公民權是國際潮流，18歲的年輕人在民刑法上已成年，卻無法投票並不合理，願意將貼紙貼往「同意」18歲公民權的框中。

中央社引述青民協秘書長李欣表示，此次修憲門檻高達965萬票，是台灣投票歷史上從未達到的超高門檻，「任何一票年輕人都不願放棄，任何一位前來的民眾，我們都願意溝通。我們期待全台灣20歲以上的選民，在11月26日，都可以為18歲的年輕人而投。」

【2022大選】台灣首投族估76萬人•候選人登記8/29展開 18歲公民權修憲複決•11/26同日投票

台灣青年民主協會18日晚間與30多名高中職學生，在台北西門紅樓前舉辦快閃活動，透過街頭舉牌、街訪及光繪等，號召全台灣民眾11月26日投票日，一起為18歲公民權案投下同意票。（青民協提供）中央社