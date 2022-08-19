受惠半導體封測與出口持續成長　台灣科技產業園區上半年產值破2500億、連24紅

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）受惠於半導體封測及出口持續成長，經濟部加工處口管理處18日表示，根據科技產業園區今(2022)年上半年營運統計顯示，園區各項營運指標仍全面走揚，其中營業額更創下連續24個月正成長，達新臺幣2,555.6億元，全年上看5,000億元，貿易額年增率高達約30%，繳出史上最強上半年營運績效。

經濟部加工處表示，園區今年上半年雖面臨國內疫情升溫，以及國際上俄烏戰爭、通貨膨脹等不確定因素干擾，但因晶片缺料、資通訊需求走揚及高爾夫球等輸美產品大幅成長帶動下，園區上半年營收成長高達18%，進、出口分別成長26%及30%，公司數也首度達到730家，此外，全區員工人數大幅增加約3,500人、總數近8.8萬人，創下34年來新高。

另據最新統計，園區7月出口續創新高，達17.88億美元，經濟部加工處期望在貿易擴張帶動下，園區下半年營運可維持增長趨勢。

經濟部加工處從個別園區情況進一步分析，今年上半年以楠梓園區、屏東園區及高雄軟體園區表現最為亮眼。

其中楠梓園區是全球半導體封測重要基地，拜新興科技對晶片需求大增所賜，園區上半年營收成長約3成、貿易額成長約4成，成長力道十分強勁；屏東園區則受惠於美國市場大幅成長，帶動營運快速躍升，今年年產值可望突破200億元大關。

此外，高雄軟體園區因疫情帶動「零接觸」商機爆發，今年上半年整體營收增加23%，其中資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業更大幅成長29.3%，未來在亞洲新灣區政策資源挹注下，園區發展前景可期。

加工處處長楊伯耕表示，今年科技產業園區除IC封測、資通訊等產業營運成長亮眼外，半導體設備與原材料、智慧製造及電動車等「護國群山」新興產業表現也不遑多讓。加工處將積極推動高雄軟體園區第二期、屏東園區擴區及楠梓園區第三園區等開發計畫，為布局園區下一波成長動能。