邊境放寬　今年首例本土登革熱台中現蹤！疾管署示警：國際疫情升溫

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（18）日公布國內今年首例本土登革熱病例，個案為居住台中市潭子區的50多歲男子，目前已返家休養，同住者無疑似症狀。

疾管署表示，這名個案因陸續出現發燒、疲憊不適等症狀，分別於8月10日至17日間多次就醫，於17日就診時進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，由醫院通報，並於今日檢驗確診感染登革熱。



疾管署表示，個案近期無國外旅遊史，主要活動地點以台中市住家及台中市、彰化縣之工作業務地點為主，感染源仍待釐清。為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。

疾管署指出，國際登革熱疫情升溫，鄰近之東南亞/南亞多國疫情處高峰或持續上升，今年截至目前國內累計20例境外移入登革熱病例，已高於去年全年境外移入病例總數，感染國家包含越南、印尼、菲律賓、新加坡、泰國等。隨著我國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，登革熱流行風險增加，請民眾務必提高警覺。



疾管署呼籲，近期國內各地經常發生午後雷陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。



疾管署提醒，民眾如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。