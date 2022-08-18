Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

邊境放寬　今年首例本土登革熱台中現蹤！疾管署示警：國際疫情升溫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/18 21:09
疾管署今（18）日公布國內今年首例本土登革熱病例，個案為居住台中市潭子區的50多歲男子 。(示意圖/中央社)

疾管署今（18）日公布國內今年首例本土登革熱病例，個案為居住台中市潭子區的50多歲男子 。(示意圖/中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾管署今（18）日公布國內今年首例本土登革熱病例，個案為居住台中市潭子區的50多歲男子，目前已返家休養，同住者無疑似症狀。

疾管署表示，這名個案因陸續出現發燒、疲憊不適等症狀，分別於8月10日至17日間多次就醫，於17日就診時進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，由醫院通報，並於今日檢驗確診感染登革熱。

疾管署表示，個案近期無國外旅遊史，主要活動地點以台中市住家及台中市、彰化縣之工作業務地點為主，感染源仍待釐清。為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。

疾管署指出，國際登革熱疫情升溫，鄰近之東南亞/南亞多國疫情處高峰或持續上升，今年截至目前國內累計20例境外移入登革熱病例，已高於去年全年境外移入病例總數，感染國家包含越南、印尼、菲律賓、新加坡、泰國等。隨著我國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，登革熱流行風險增加，請民眾務必提高警覺。

疾管署呼籲，近期國內各地經常發生午後雷陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。

疾管署提醒，民眾如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。
登革熱

相關新聞

公衛危機一波接一波 新加坡登革熱大爆發釀「緊急事件」
公衛危機一波接一波 新加坡登革熱大爆發釀「緊急事件」
2022/06/09 17:58
高醫大研究證實　中藥「金銀花」能對抗COVID-19　提升免疫力　但兩類人不適用
高醫大研究證實　中藥「金銀花」能對抗COVID-19　提升免疫力　但兩類人不適用
2022/05/11 10:11
不是只有COVID-19會變異 小頭症元凶茲卡病毒 「極易」突變
不是只有COVID-19會變異 小頭症元凶茲卡病毒 「極易」突變
2022/04/14 15:02
【天冷登革熱仍+1】 北台灣個案感染源待釐清 足跡包含新北市新莊和土城
【天冷登革熱仍+1】 北台灣個案感染源待釐清 足跡包含新北市新莊和土城
2020/12/08 15:03
北台灣再增1例本土登革熱病例　活動地包括桃園龜山和新北新莊
北台灣再增1例本土登革熱病例　活動地包括桃園龜山和新北新莊
2020/11/02 16:22

更新時間 : 2022-08-18 21:24 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
【更新】曾癡情守護愛妻王瞳　藝人艾成驚傳在台灣新北蘆洲捷運站出口、墜樓身亡　
【更新】曾癡情守護愛妻王瞳　藝人艾成驚傳在台灣新北蘆洲捷運站出口、墜樓身亡　
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
江蘇 coser 穿和服被帶走 警咆哮「妳是中國人！」
江蘇 coser 穿和服被帶走 警咆哮「妳是中國人！」
台灣8/16新增23172例確診個案　包括22902本土及270例境外移入
台灣8/16新增23172例確診個案　包括22902本土及270例境外移入
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌