台灣金管會開鍘利變保單　即起13家壽險下架19張保單

（台灣英文新聞／財經組 綜合整理報導）金管會表示，近期發現有多間壽險公司不當調升利變型保單宣告利率，即日起命令13家壽險公司下架19張保單並對12名商品簽署人員給予記點處分，其中以元大人壽和富邦人壽各被停售3張保單最多。

金管會調查，13家壽險公司共有21張保單宣告利率有不當調整現象，因台新人壽今年4月已被金管會要求停售商品、全球人壽已自行停售商品，金管會即日起要求13家壽險公司停售共19張保單並對其中12名商品簽署人員給予記點處分。

金管會2020年曾因壽險公司宣告利率不當調整，針對7家壽險公司共7張保單的商品簽署人員給予記點處分，此次則是大規模要求壽險公司停售單一商品。

13家受處分壽險公司包含元大人壽、友邦人壽、中國人壽、台新人壽、台灣人壽、全球人壽、宏泰人壽、南山人壽、第一金人壽、國泰人壽、富邦人壽、遠雄人壽以及台銀人壽。

元大人壽和富邦人壽各被要求停售3張保單，中國人壽、台灣人壽、南山人壽和國泰人壽各停售2張保單，友邦人壽、宏泰人壽、第一金人壽、遠雄人壽、台銀人壽各停售1張保單。

金管會保險局副局長張玉煇強調，對已經投保的有效契約保戶，權益並不會受到影響。

張玉煇說，金管會發現壽險業決定利變型保單宣告利率有3大缺失，包含將同業競爭納入宣告利率考量因素、將市場預期利率趨勢納入宣告利率考量因素、宣告利率公式參數設定不夠具體等。

金管會強調此次針對違規行為之裁罰，目的並非為阻止業者調升宣告利率，而是期望透過裁罰提醒業者應記取經驗與教訓，知悉自身違規行為對公司財務與消費者權益之影響，並確實改善，建立穩健之宣告利率政策。

壽險業對於宣告利率如未能穩健宣告，或公司投資績效無法滿足所訂宣告利率，將可能導致其商品利潤為負值，除不利於接軌IFRS17及國際保險資本標準(ICS)等制度外，亦可能使公司產生虧損，從而影響其財務健全，增加公司之營運風險。

金管會呼籲，保險是以人為本的產業，每張保單都代表保險公司對於保戶長期的承諾，也是對於保戶的使命及責任。因此保險公司的經營，不應為追求短期業績不當調高宣告利率或同一區隔資產調整宣告利率對現售與停售商品調整幅度採取不一致標準，忽略未來長期之穩健發展，而應以行穩致遠、永續經營為目標與價值，以回應保戶對保險公司之信任與期待。