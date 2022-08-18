人權律師、台北市長參選人童文薰：大巨蛋主要問題在「碳排放」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）民進黨台北長參選人陳時中昨日召開記者會針對大巨蛋案提3項保證，引來藍白口水戰。對此，人權律師、無黨籍台北市長參選人童文薰也提出見解，她直言，大巨蛋主要的問題在未來營運、碳排放，以及該如何永續發展等問題。

童文薰今在臉書上發文表示，大巨蛋在柯文哲手上從「弊案」變成「政績」，奈何蔡政府「卡蛋」，爭執的問題從「大巨蛋能否打職棒」到「逃生消防檢查不過關」，卻沒有人思考過將來營運的問題，不僅要能獲利，還要能永續發展。

她解釋，2015年聯合國宣布了「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），自《童溫層》節目開播之後，我就經常介紹這項人類永續發之的目標，舉凡經濟成長、氣候變遷、社會平權、貧富差距等問題，都是台北市必須面對的問題。

談到2050碳中和，童文薰怒批，好像只有產品首當其衝的企業在動員，政府從中央到地方都只在喊口號。台北市遲至今年六月才提出一個碳排放的自治條例「草案」，柯市府這八年空轉，如今在處理大巨蛋問題上，也只顧著跟中央鬥嘴。大巨蛋的營運勢必會造成大量的碳排放。

至於如何計算碳排放量，童文薰強調，未來她擔任市長後，會海選專家來協助計算，然後儘量減排並把這個排放量補回來。

她說，大巨蛋的營運不僅是要興利，運動項目支持球員球團，不僅僅是數字而已。棒球場本來就該打棒球，舉辦演唱會只是利用賽事空檔，不能本末倒置。