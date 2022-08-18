【中國爛尾樓亂象】BBC實地查訪 買房民眾：傾盡全家積蓄 沒水沒電也得住

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國多家建商近年面臨資金緊張，只好停工建案，導致各地「爛尾樓」亂象頻傳，英國廣播公司（BBC）到當地訪查，發現儘管爛尾樓沒水沒電仍有民眾入住，經訪問後，住戶表示當初傾盡全家積蓄在這裡買了房，現在背了房貸車貸，別無選擇只能搬進來，生活環境極糟。

BBC 10日報導一則關於中國爛尾樓實際訪查的影音新聞，當中記者直擊中國西安住宅區一棟爛尾樓住戶生活環境，在這棟樓中，不但家戶的門窗都沒安裝，更是缺水、斷電，嚴重影響生活基本需求，連盥洗都成問題，上下樓梯還得用手電筒照明。

報導中指出，此建案目前有近200人入住，因為建商欠債跑路，整棟樓面臨長期停工。受訪民眾表示，他們已經別無選擇了，當初花上畢生積蓄買了這套房，到現在5年都沒法交屋，加上疫情之下打工又賺不到錢，房貸車貸都得繳，實在沒辦法，只能搬進來。

報導影片直擊，這個爛尾樓裡光源僅有窗外日光，雖有太陽能板做為電力來源，但也只能提供少量電力且時常停電，當受訪民眾嘗試在鏡頭前打開一台小風扇的電源，竟完全無法開啟，等於整棟樓沒水沒電沒廁所。

影片中，住戶介紹大樓內有一個共用廚房，但水源必須從外面一桶一桶扛進來，煮飯者則是自由決定，正當採訪到一半時，當地數個著便服和制服的公安進入大樓，向BBC記者表示需要採訪工作證及手續等，雖然記者出示證件，最終仍被要求離開。

影片最後，BBC指出這棟爛尾樓有關單位在記者到訪後向住戶承諾盡快復工，但爛尾樓的苦主仍擔憂承諾能否兌現。中國當地許多爛尾樓業主也展開示威抗議，卻屢遭警方鎮壓。現在中國至少已有15個省、100多個建案的屋主發布「斷供」聲明。

根據中央社，中國爛尾樓亂象頻傳，根本問題在於「沒錢」。房企部門官員說，企業整體資金約一半卡在預售資金監管帳戶，外部又融不到錢，加上樓市低迷，導致資金面極為緊張。