台北君悅酒店 大師精品級「星球‧Planet」雙人蔬食午茶

蟬聯4年米其林餐盤推薦的寶艾西餐廳，再度顛覆味蕾框架、以廚藝絕活獨創全新食藝。台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽憑藉藝術學底蘊，將餐盤化為畫布，親率寶艾西餐廳與點心房廚藝團隊，聯手獻上「星球‧Planet 雙人下午茶」。以巧手妙工作為畫筆，將台灣在地小農蔬果調和成銀河般顏料，創作出絕美五大行星、百分百全植精品美饌，品味十樣甜鹹雙饗的極致韻采，10月30日前每週六、日午間3點至5點限量推出，每套2,580+10%元。9月12日起寶艾西餐廳更獻爐烤法國小灰蝸牛起酥派、直火烙烤黑胡椒美國肋眼牛與南法油封功夫鴨腿等純法新饌，即日起免費加入凱悅天地會員，線上訂位享85折：https://bit.ly/book_BA，服務專線：(02) 2720 1230。

星球‧Planet 雙人下午茶 每套2,580+10%元

金星象徵充沛的愛｜金箔百合燕麥、椰香起司沙布蕾

鹹點「金箔百合燕麥」獻上酥炸層層馬鈴薯片佐香炒燕麥及烤百合、金箔綴飾的金箔百合燕麥，麥香酥脆的絕妙滋味。甜點「椰香起司沙布蕾」，以起司沙布蕾為底搭配椰子香堤，再淋上薑味揉合百香果、香蕉、芒果與荔枝果泥調製熱帶水果醬，酸甜口味中帶著滿盈的熱情風采。

木星代表幸運之神｜奇異果莎莎、芭樂蘆筍塔

以「奇異果莎莎」為鹹品，日本昆布為底，置上特製香煎菠菜豌豆仁脆皮，搭佐奇異果丁、小黃瓜莎莎醬與些許巴西米克白葡萄醋提香，最後以玉米苗點綴。甜點則由酥脆塔皮填入紅心芭樂果泥，鑲上精細刀工雕製小黃瓜、蘆筍凍、芭樂果粒，打造酸香清爽的「芭樂蘆筍塔」。

水星實現理想目標｜酥皮芝麻佐牛肝菌、竹炭可可馬卡龍

「酥皮芝麻佐牛肝菌」由五層薄脆酥皮黑白芝麻鑲嵌其中，捲入香烤牛肝菌、洋菇、日本蜜黑豆及自製蜜桃佐醬，酥脆外層與綿密內餡，鹹甜相映交織。甜品以竹炭馬卡龍底與法國可可香堤，獨特置上伯爵茶香有機黑木耳，品享獨樹一幟「竹炭可可馬卡龍」。

火星 豐沛活力與熱情｜火紅蘿蔔堅果甜椒、玫莓甜心

「火紅蘿蔔堅果甜椒」以紅蘿蔔切花層層疊置，搭配紅心地瓜與羊肚菌，佐上堅果甜椒醬，搭乘玫瑰花瓣、雪豆苗的豔麗綴飾、蔬果香甜原味；「玫莓甜心」則由黑巧克力蛋糕為底，玫瑰泰玫果泥入餡配佐番茄慕斯襯出果香酸甜。

土星突破挑戰與試煉｜香蕉葉椒香烤南瓜、柑橘三重奏

「香蕉葉椒香烤南瓜」由烘烤過香蕉葉裹覆胡椒烤南瓜、焦糖香蕉與炸藜麥，「蕉」香四溢。「柑橘三重奏」特別將青檸蛋糕底融揉法國葡萄柚慕斯與柑橘醬，多重柑味酸香堆疊的迷人韻味。

9月12日起品饗法藝珍饌，體驗最初的法餐滋味。寶艾西餐廳獻上「爐烤法國小灰蝸牛起酥派、芫荽、番紅花奶油起司醬」（單點680元）靈感汲自經典威靈頓牛排，將大火炙煎法國小灰蝸牛，淋上白蘭地與蔥蒜清炒提香，搭配新鮮櫛瓜與洋菇包覆酥皮烘烤，彈香鮮嫩蝸牛肉質與酥脆鬆軟外皮完美交融。「炙煎魚子醬干貝、無花果葉野莓醬汁」（兩入/480元）嚴選北海道生食級干貝炙煎表面焦香，綴以伊朗魚子醬與迷迭香、馬玉蘭等普羅旺斯香料，搭配酥炸義大利米片及無花果葉、蔓越莓、草莓融合之酸甜佐醬，馥郁海味鮮香。

「南法油封功夫鴨腿、松露巴薩米克豌豆仁、濃郁杏桃醬」（單點480元）源自南法鄉村料理，透過鴨油慢火燉煮胭脂鴨鴨腿2小時至肉質軟嫩，再由口感細緻的手工剝製豌豆仁為輔，杏桃醬料甜香風味繚繞。「經典法式黑胡椒美國肋眼牛排、甘邑白蘭地醬汁/ 13 盎司」（單點3,200元/套餐4,490元）超過百年傳統法式珍饌，將精選美國prime肋眼牛排包覆大量黑胡椒粗碎，置入900度超級烤箱烘烤至五分熟，濃縮醬汁則充分運用牛油精華，大火炒香洋蔥與72小時熬煮牛骨高湯，添入乾燒風味法國干邑白蘭地，滿盈醬香與滑順鮮奶油完美交織美味驚豔。