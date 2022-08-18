跨局攜手水域自救實地情境教育　構築新北水域安全防護網

新北市教育局與消防局攜手構築水域安全防護網， 選定境內廣受民眾喜愛戲水的北勢溪及大豹溪水域， 規劃校園水域安全之學生實地教育課程及種子教師培訓， 室內課程有認識新北水域安全網、心肺復甦術、 強化開放水域風險知能及水域自救訣竅等， 戶外課程至實地水域自救、水流認識及浮具製作等，預計辦理4場次 ，約200名教師及學童受惠。昨(17)日首先辦理開放水域安全 教育種子教師培訓， 未來更將於三峽區大豹溪流域持續辦理身歷其境水域安全教育， 提升師生正確的認知及技能。

新北市消防局第四救災救護大隊隊員唐翊琪指出， 多數人學習游泳的環境多在游泳池，其水質清澈且水文環境單純， 當在外界戲水時，常因水質能見度不佳、 水流洶湧及水溫過低導致泳技無法發揮、抽筋、 無法保持冷靜進行自救程序。實務上， 常發生救者因未確保自身安全進行救溺， 導致與溺者雙雙遭遇憾事之情形， 希冀透過本次培訓回饋參與教師實務救災上常遇見的問題， 並帶回學校，進一步推廣相關觀念。

參與這次培訓課程的雙溪國小教師林欣霓指出， 發生溺水意外事件場域分布於溪邊及海邊居多， 藉由學習到的開放性水域安全知能、簡易浮具製作及自救技能等新教 學策略，加以學以致用在實境的獨木舟體驗課程， 提升學生對水域安全意識及強化防溺自救技能，造福學生。

消防局說明，新北水域遼闊、海岸線綿長，每逢夏季民眾戲水、 釣魚及潛水等活動眾多，透過加強場域管理、適當的法令公告、 志工巡邏預防、 校園的教育宣導及跨單位間的整合協調等新北水域安全防護網的五大 要件，確實能有效降低民眾的戲水風險因子， 亦特別感謝教育部體育署補助本年度巡邏預防經費， 使加強境內大豹溪、南勢溪及北海岸沿岸等各戲水熱點的民眾安全。

教育局表示，十二年國教核心素養以培養學生具備知識、 能力與態度，適應生活及面對未來， 而實地情境學習為教育課程綱要納入之新焦點、新興主題。 水域安全為新北重要政策，每年暑假前，由消防人員至所屬340所 高、國中小學進行水域安全教育宣導。 為使學生深刻學習水域安全及防溺觀念，翻轉舊有教室內學習方式， 111學年度首度與消防局共同規劃於開放性水域（溪流河、湖、 海等）進行水域安全實地情境教學，讓學生身歷其境， 透過實際觀察、體驗及感受，謹記救溺五步及防溺十招、 強化危險水域判別，培養面臨緊急狀況之應變能力， 亦舉辦培訓種子教師， 以增進教師於水域安全知能與自救技能等專業實務， 並帶回校園持續推動。

室內課程-強化開放水域風險知能。(照片來源：新北市政府教育局提供)

室外課程-水域自救。(照片來源：新北市政府教育局提供)