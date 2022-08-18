新北技職學以致用！培育就業即戰力　知名車廠到校獵人才

該市新北高工、三重商工、 泰山高中汽車科與和泰汽車簽訂T–TEP(TOYOTA–Tec hnical Education Program)豐田技術教育計畫備忘錄，其中包括服務探索、 營隊及人才儲訓計畫等。自2016年起已累積129名新北技高生獲 聘為TOYOTA正式員工，2021學年更有13名應屆畢業生， 甫出校園就到TOYOTA工作， 如經公司技術認證通過可加領業績獎金，月薪將達3萬元以上， 新北技職生充分展現就業即戰力。

教育局表示，今年四技二專聯合登記分發，新北市總錄取率為97. 6%超過全國平均96%，其中公立高中職錄取率更高達99.3% 。新北技職重視專業養成及國際視野的培育， 學生不僅升學表現亮眼，專業能力更被產業界肯定， 才能吸引國際汽車大廠直接到新北技職挑選正式員工。

此外，除三所技高之外，亞東科大、城市科大亦參與T-TEP合作 計畫，由和泰汽車及國都汽車經銷商共同執行， 協助各校師資培訓及捐贈產學合作，更透過青年學子服務探索活動， 提供技高學生到服務廠參訪機會， 以認識汽車產業服務運作及工作實務，還規劃板噴夏令營， 讓學生接觸板金及噴漆領域，精進專業技術。另外， 藉由服務人才校園儲備計畫，由公司提供豐厚的薪資及獎金等福利， 安排技職學生銜接就業。

去(2021)年自新北高工畢業就獲得工作機會王亦心表示， 她在技高階段就有機會認識汽修科的多元職場面向，因參與T- TEP計劃而順利進入公司就職。目前白天在國都汽車中和廠上班， 晚上則在科大國際貿易進修，期待自己能整合汽車與國際貿易， 展現跨域專業能力。

泰山高中汽車科林晨皓目前在國都汽車丹鳳廠服務， 他說學校的學習與職場的操作截然不同， 在擔任維修部門引擎組練習生的過程中， 瞭解精準掌握時間的重要性，在學校僅需完成老師交付的任務， 但在實務操作中需顧及車主的等待時間， 並且為車主提供優質客服及車輛維修品質與安全把關， 這是業界與學校不同的實務難題。

新北高工汽車科主任楊國榮表示，企業對於教育鼎力支持， 無論是職場體驗、校外實習、專題講座等都給予學生最大資源， 產學合作共同培育技職專業人才，有助產業提升與發展。 加上教育局開辦全國唯一證能合一計畫，支持學生能夠取得多張乙、 丙級及英文證照，還有金手培訓計畫，規劃三級培訓及6種技職競賽 人才育成策略。公私合力，讓新北高工汽車科連續兩年在全國技藝競 賽汽車修護職種中榮獲二連霸冠軍，專業技術及就業銜接領先全國。

教育局長張明文表示，新北市推動4年4億「贏得未來，技職人才」 計畫，建立一貫化技職人才培育體系，養成具備實作、 創新及跨域力的國際專業技術人才， 鼓勵各校規劃課程能夠對準產業，並藉由產學合作增進學用合一， 共同培育具競爭力的技職人才。

和泰汽車板噴夏令營成果展示。(照片由新北市教育局提供)

新北高工汽車科畢業生王亦心，目前白天在國都汽車中和廠上班，晚上則在科大國際貿易進修，期待自己能整合汽車與國際貿易，展現跨域專業能力。(照片由新北市教育局提供)