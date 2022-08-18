新北技職學以致用！培育就業即戰力　知名車廠到校獵人才

該市新北高工、三重商工、泰山高中汽車科與和泰汽車簽訂T–TEP(TOYOTA–Technical Education Program)豐田技術教育計畫備忘錄，其中包括服務探索、營隊及人才儲訓計畫等。自2016年起已累積129名新北技高生獲聘為TOYOTA正式員工，2021學年更有13名應屆畢業生，甫出校園就到TOYOTA工作，如經公司技術認證通過可加領業績獎金，月薪將達3萬元以上，新北技職生充分展現就業即戰力。
教育局表示，今年四技二專聯合登記分發，新北市總錄取率為97.6%超過全國平均96%，其中公立高中職錄取率更高達99.3%。新北技職重視專業養成及國際視野的培育，學生不僅升學表現亮眼，專業能力更被產業界肯定，才能吸引國際汽車大廠直接到新北技職挑選正式員工。
此外，除三所技高之外，亞東科大、城市科大亦參與T-TEP合作計畫，由和泰汽車及國都汽車經銷商共同執行，協助各校師資培訓及捐贈產學合作，更透過青年學子服務探索活動，提供技高學生到服務廠參訪機會，以認識汽車產業服務運作及工作實務，還規劃板噴夏令營，讓學生接觸板金及噴漆領域，精進專業技術。另外，藉由服務人才校園儲備計畫，由公司提供豐厚的薪資及獎金等福利，安排技職學生銜接就業。
去(2021)年自新北高工畢業就獲得工作機會王亦心表示，她在技高階段就有機會認識汽修科的多元職場面向，因參與T-TEP計劃而順利進入公司就職。目前白天在國都汽車中和廠上班，晚上則在科大國際貿易進修，期待自己能整合汽車與國際貿易，展現跨域專業能力。
泰山高中汽車科林晨皓目前在國都汽車丹鳳廠服務，他說學校的學習與職場的操作截然不同，在擔任維修部門引擎組練習生的過程中，瞭解精準掌握時間的重要性，在學校僅需完成老師交付的任務，但在實務操作中需顧及車主的等待時間，並且為車主提供優質客服及車輛維修品質與安全把關，這是業界與學校不同的實務難題。
新北高工汽車科主任楊國榮表示，企業對於教育鼎力支持，無論是職場體驗、校外實習、專題講座等都給予學生最大資源，產學合作共同培育技職專業人才，有助產業提升與發展。加上教育局開辦全國唯一證能合一計畫，支持學生能夠取得多張乙、丙級及英文證照，還有金手培訓計畫，規劃三級培訓及6種技職競賽人才育成策略。公私合力，讓新北高工汽車科連續兩年在全國技藝競賽汽車修護職種中榮獲二連霸冠軍，專業技術及就業銜接領先全國。
教育局長張明文表示，新北市推動4年4億「贏得未來，技職人才」計畫，建立一貫化技職人才培育體系，養成具備實作、創新及跨域力的國際專業技術人才，鼓勵各校規劃課程能夠對準產業，並藉由產學合作增進學用合一，共同培育具競爭力的技職人才。
和泰汽車板噴夏令營成果展示。(照片由新北市教育局提供)
新北高工汽車科畢業生王亦心，目前白天在國都汽車中和廠上班，晚上則在科大國際貿易進修，期待自己能整合汽車與國際貿易，展現跨域專業能力。(照片由新北市教育局提供)