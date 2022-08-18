臺灣土銀統籌主辦日盛國際租賃　人民幣11.1億元聯貸案完成簽約儀式

臺灣土地銀行統籌主辦日盛國際租賃公司總金額人民幣11.1億元聯貸案，已成功完成募集。該案原預計籌募金額為人民幣8億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達139%，最終以人民幣11.1億元結案，並於2022年8月18日由臺灣土地銀行董事長謝娟娟女士代表銀行團與日盛國際租賃公司總經理朱志威先生代表借款人簽訂聯合授信合約。

該案資金用途主要作為支應該公司購置租賃資產所需中長期營運資金，募集3年期總金額人民幣11.1億元聯貸案，由臺灣土地銀行擔任統籌主辦銀行，並有華南銀行、兆豐銀行、合作金庫、臺灣銀行、第一銀行、富邦華一銀行、首都銀行及彰化銀行等行庫共同參與，顯見各銀行對於日盛國際租賃有限公司務實之經營給予高度認同與肯定。

母公司日盛國際租賃(股)公司成立迄今已逾40年，於市場上已累積豐厚經驗，並成為國內重車租賃市場的領導品牌。近年來，持續深耕中國大陸版圖，並在今年度通過與臺灣工銀租賃合併案後，預期將可發揮「1+1大於2」的綜效，立足兩岸、跨足東協，配合政府新南向政策進軍東南亞市場，預期將可運用臺灣成功模式，增進與在地企業的業務合作，擴展企業集團版圖。

臺灣土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產授信核心業務外，持續配合政府政策推動「六大核心戰略產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務，並大力推動綠能產業融資，與綠色及永續發展產業攜手共創經濟新動能。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。