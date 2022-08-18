臺灣創新板首發！臺灣證交所：錼創科技-KY創今日正式掛牌

臺灣證券交易所今日舉辦「臺灣創新板」首家登板公司錼創科技-KY創之上市掛牌典禮，特別邀請金管會證券期貨局張振山局長蒞臨觀禮。掛牌活動首先由錼創科技團隊親自參與之舞龍擊鼓表演揭開序幕，9點整開盤時由證期局張局長、證交所林董事長及簡總經理、錼創科技李董事長及公司營運團隊暨輔導上市中介機構等，共同敲響開市鐘聲，紀念上市掛牌的重要時刻。掛牌典禮別開生面，以創新結合傳統的型式，充分展現創新創意活力。

證期局局長張振山致詞表示，2020年行政院國發會提出架設創新性新板的重要推動策略，金管會於2020年底資本市場藍圖中，正式提出設置創新性新板，為協助更多新創事業進入「臺灣創新板」掛牌，證交所持續聽取外界建議，針對外界較為關注的市場交易流動性問題，已於今(2022)年8月完成檢討修正相關規章，其中很重要的是引進造市制度及相關獎勵措施，持續完善創新板制度，以扶植更多創新產業發展。張振山亦期許錼創科技上市後有優異表現，為「臺灣創新板」奠定良好的標竿。

為協助新創產業發展，證交所推動「臺灣創新板」不遺餘力，證交所林董事長自今(2022)年7月1日上任以來，積極形塑「臺灣創新板」之主板上市新品牌。林董事長肯定錼創科技對於次世代顯示器技術MicroLED之研發實力，並表示，當開市鐘聲敲響，迎來第一家創新板上市公司，是臺灣資本市場發展的重要里程碑，期待錼創科技在證交所「臺灣創新板」上市掛牌後，能夠將創新理念傳遞下去，吸引更多新創公司一起成為「臺灣創新板」的生力軍。

今日掛牌上市之錼創科技李允立董事長致詞時表示，進入資本市場一直都是公司創業發展的重要目標，證交所推出的「臺灣創新板」上市平台，適時提供了新創產業及團隊所需的支持和養分，未來雖仍有相當多挑戰，但錼創科技秉持「挑戰極限」的精神，我們有信心及責任，為臺灣新創事業走出一條不同的路。

最後李董事長更感性喊話：「面對臺灣資本市場，面對臺灣創新板，PlayNitride，We’re ready!」

「臺灣創新板」為證交所的重要發展任務，除已組成專責上市推動服務團隊，未來也將持續加強市場溝通，期能與各中介機構及新創生態圈等資源整合，共同努力協助我國新創企業上市籌資，帶動正向循環，為新經濟產業及資本市場注入新的成長動能。