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岸信夫遭冒充推文成日俄外交問題 矢板明夫憂台灣被套路

矢板表示，上週中國在台灣周圍海域進行的軍事演習，中央電視台也製造了各種各樣的假新聞，企圖造成大軍壓境、台獨勢力已被嚇得六神無主的假象。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－記者
2022/08/18 17:08
矢板明夫17日於臉書分享日本前防衛大臣岸信夫被冒用身份推文，後引發外交問題，以此呼籲台灣應小心不實訊息。(圖／台灣英文新聞)

矢板明夫17日於臉書分享日本前防衛大臣岸信夫被冒用身份推文，後引發外交問題，以此呼籲台灣應小心不實訊息。(圖／台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／李朝儀 台北綜合報導）日本前防衛大臣岸信夫近日在推特上被冒用身分，發送批評烏克蘭言論，且被俄國駐英大使館推播數日，更傳出因批烏言論被摘官的臆測。資深日本媒體人矢板明夫表示，此事已演變成日、俄外交問題，可見假新聞對國際社會的影響程度之高，呼籲台灣需小心、民眾勿親信網路消息。

日本岸田內閣重組，時任防衛大臣岸信夫去職，轉任首相輔佐官。然上週有人冒充其身份，在推特上批評烏克蘭，宣稱「世界正瀕臨核災危機，烏克蘭的飛彈不該在札波羅熱核電廠的上空爆炸，不要重現美國的犯罪行為」。

日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫17日於臉書表示，該推文立即於俄羅斯的各大網站上被廣為轉載，有網站更寫著「岸信夫發出這則推文後又立刻刪除了，但已經被眼尖的俄羅斯讀者截圖拍照」之類的說明。甚至謠傳岸信夫可能因該文丟掉了防衛大臣一職。

矢板指出，俄羅斯駐英國大使館的官方帳號，也推送了這條推文。儘管岸信夫在推特澄清：「我根本沒有發過網傳的那則推文，那是捏造的，請更正」。然而俄羅斯駐英大使館，於幾天之後才刪除該條假推文。

岸信夫遭冒充推文成日俄外交問題 矢板明夫憂台灣被套路

(圖／矢板明夫臉書）

對此，矢板進一步說明，假推文中提到的札波羅熱核電廠日前接連遭到攻擊，俄羅斯和烏克蘭互指是對方發動的攻擊。岸信夫作為日本的防衛大臣，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發之後，一直堅定地表態支持烏克蘭。同時他也是一個著名的親美派。對他稍微有了解的人就知道，他不可能在推特上發表批評烏克蘭或美國的言論。

矢板指出，有人推測這則推特截圖是和俄羅斯有關的人士偽造的。利用岸信夫辭去防衛大臣的時機發出來，「有意讓人誤以為岸信夫是因為批評烏克蘭而被撤換的」；而且，註明說，該條推文已經被岸信夫本人刪掉，讓大家沒辦法到岸信夫的推特號上確認，手段非常高明。

矢板分析，該條假推文在日本沒有什麼人會相信，但「用於欺騙俄羅斯國內的民眾，卻很有用」。可以讓他們感覺到，「世界上還有很多人在暗中支持俄羅斯」。

結合台灣近況，矢板表示，上週中國在台灣周圍海域進行的軍事演習，中央電視台也製造了各種各樣的假新聞，企圖造成大軍壓境、台獨勢力已被嚇得六神無主的假象。

矢板提醒，說不定台灣的一些名人，今後也會像岸信夫一樣，被冒充利用，他呼籲大家一定要小心，「絕對不要輕信網上的截圖，重要消息一定要到當事人的帳號上去確認過再轉傳。」

先前，網傳民進黨政府花費9400萬，請政治公關公司遊說美國眾議院議長議長裴洛西來台，外交部證實為偽造訊息。然有民眾未經查證轉傳，被移送法辦。
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