北富銀「特色分行」應對疫情有妙招　來客量同期成長20%

近三個月來疫情再起，全台產業備受衝擊，然而台北富邦銀行分析各地分行營運數據發現，旗下「特色分行」在此期間每月平均來客數卻保持穩健成長，與去年同期相較，平均來客量增加達20%，體現良好的營運持續能力。北富銀表示，隨著數位時代到來，實體和虛擬通路的發展分工已成許多行業共同面臨的議題，北富銀自2018年起即著眼於實體通路特色化趨勢，陸續創設10家特色分行，以「融合地方特色、發掘在地需求」為營運方針，結合金融諮詢、共學課程及鑽石團隊等創新服務模式，全面提升服務專業與互動性，不僅創造良好的客戶體驗，更有效增強分行營運彈性，在疫情衝擊下交出穩定的成績單，也為金融業未來實體據點的發展提供一條嶄新路徑。
北富銀的特色分行結合在地客群需求，賦予分行與眾不同的價值定位。座落於台北市萬華區的「桂林艋舺主題文化分行」，內裝風格以在地人文與歷史為題，充分體現昔日艋舺風華與文化。全台第一間家庭式智慧分行「e家人分行」，則將暖科技應用在人臉辨識、體感互動、智慧撲滿等智能服務，將「家庭、金融、科技」深度結合。另外還有將老行庫改裝而成的台北「市府分行」，設置提供外國人服務專區、智慧多語翻譯耳機、視障ATM服務，塑造兼具科技與人性的新一代智慧分行，以及因應國際需求而設立的「南桃園分行」，支持40多種語言服務，打造成為「國際友善分行」，都深具在地特色以及切合當地客群需求。
北富銀也將更多文化意涵帶入分行，讓分行華麗轉變為藝文的場域。「北台南分行」便以台南深厚的文化底蘊結合嶄新共學思維，打造別具風格的「讀冊分行」。翻新竹南在地老紙廠而成立的「竹南福祉分行」，不僅結合新竹傳統紙藝文化，亦呼應北富銀以客戶福祉為優先的精神。位於永康商圈的「東門藝動分行」，則結合鶯歌傳統陶藝以110萬顆馬賽克磁磚，在全棟外牆拼貼出身障藝術家黃啟禎的巨幅畫作「天堂馬星球•銀河系冒險記」。此外，北富銀還結合國內熱門職業球類運動，以及富邦集團經營的職業球隊元素，分別設立了大台北第一家職棒主題分行「新莊悍將主題分行」、位於內湖科學園區的「瑞湖勇士主題分行」、鄰近富邦勇士主場的「和平勇士主題分行」，讓民眾走入分行一如走進球場。
除了打造實體通路「硬」實力之外，北富銀也不忘提升「軟」實力，讓線下服務成為提升客戶黏著度的關鍵。藉由推出「Fu+未來分行」，北富銀一改過去分行以目的性業務辦理的「交易」功能，轉變而成以「交流」為服務定位，提供金融諮詢與共學服務等泛功能化體驗，讓金融服務更有溫度。此外，為了提供客戶最佳財富管理體驗，北富銀打造「鑽石團隊」，將傳統「一對多」服務型態提升為「多對多」的團隊服務模式，不但提升專業，更有助於道德風險控管，搭配由專業投資及保險顧問、律師、會計師、銀行資深主管等專業人士組建而成的專家團隊，可大幅強化財富管理服務的專業與服務效率。
北富銀副總經理吳世勛表示，過去銀行主要藉由實體分行來提供面對面服務，Bank 4.0階段的到來，金融服務邁向無所不在的境界，分行經營的決勝點更在於特色和體驗，北富銀持續創造出讓民眾有感的特色分行服務，提供有溫度的服務體驗，並透過「鑽石團隊」的專家團隊服務模式，讓實體分行和線上服務互為搭配，打造虛實整合的創新金融服務。
照片來源：富邦金控提供
照片來源：富邦金控提供
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