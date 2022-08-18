北富銀「特色分行」應對疫情有妙招　來客量同期成長20%

近三個月來疫情再起，全台產業備受衝擊， 然而台北富邦銀行分析各地分行營運數據發現，旗下「特色分行」 在此期間每月平均來客數卻保持穩健成長，與去年同期相較， 平均來客量增加達20%，體現良好的營運持續能力。北富銀表示， 隨著數位時代到來， 實體和虛擬通路的發展分工已成許多行業共同面臨的議題，北富銀自 2018年起即著眼於實體通路特色化趨勢，陸續創設10家特色分 行，以「融合地方特色、發掘在地需求」為營運方針， 結合金融諮詢、共學課程及鑽石團隊等創新服務模式， 全面提升服務專業與互動性，不僅創造良好的客戶體驗， 更有效增強分行營運彈性，在疫情衝擊下交出穩定的成績單， 也為金融業未來實體據點的發展提供一條嶄新路徑。

北富銀的特色分行結合在地客群需求， 賦予分行與眾不同的價值定位。座落於台北市萬華區的「 桂林艋舺主題文化分行」，內裝風格以在地人文與歷史為題， 充分體現昔日艋舺風華與文化。全台第一間家庭式智慧分行「e家人 分行」，則將暖科技應用在人臉辨識、體感互動、 智慧撲滿等智能服務，將「家庭、金融、科技」深度結合。 另外還有將老行庫改裝而成的台北「市府分行」， 設置提供外國人服務專區、智慧多語翻譯耳機、視障ATM服務， 塑造兼具科技與人性的新一代智慧分行， 以及因應國際需求而設立的「南桃園分行」，支持40多種語言服務 ，打造成為「國際友善分行」， 都深具在地特色以及切合當地客群需求。

北富銀也將更多文化意涵帶入分行，讓分行華麗轉變為藝文的場域。 「北台南分行」便以台南深厚的文化底蘊結合嶄新共學思維， 打造別具風格的「讀冊分行」。翻新竹南在地老紙廠而成立的「 竹南福祉分行」，不僅結合新竹傳統紙藝文化， 亦呼應北富銀以客戶福祉為優先的精神。位於永康商圈的「 東門藝動分行」，則結合鶯歌傳統陶藝以110萬顆馬賽克磁磚， 在全棟外牆拼貼出身障藝術家黃啟禎的巨幅畫作「天堂馬星球• 銀河系冒險記」。此外，北富銀還結合國內熱門職業球類運動， 以及富邦集團經營的職業球隊元素， 分別設立了大台北第一家職棒主題分行「新莊悍將主題分行」、 位於內湖科學園區的「瑞湖勇士主題分行」、鄰近富邦勇士主場的「 和平勇士主題分行」，讓民眾走入分行一如走進球場。

除了打造實體通路「硬」實力之外，北富銀也不忘提升「軟」實力， 讓線下服務成為提升客戶黏著度的關鍵。藉由推出「Fu+未來分行 」，北富銀一改過去分行以目的性業務辦理的「交易」功能， 轉變而成以「交流」為服務定位， 提供金融諮詢與共學服務等泛功能化體驗，讓金融服務更有溫度。 此外，為了提供客戶最佳財富管理體驗，北富銀打造「鑽石團隊」， 將傳統「一對多」服務型態提升為「多對多」的團隊服務模式， 不但提升專業，更有助於道德風險控管， 搭配由專業投資及保險顧問、律師、會計師、 銀行資深主管等專業人士組建而成的專家團隊， 可大幅強化財富管理服務的專業與服務效率。

北富銀副總經理吳世勛表示， 過去銀行主要藉由實體分行來提供面對面服務，Bank 4.0階段的到來，金融服務邁向無所不在的境界， 分行經營的決勝點更在於特色和體驗， 北富銀持續創造出讓民眾有感的特色分行服務， 提供有溫度的服務體驗，並透過「鑽石團隊」的專家團隊服務模式， 讓實體分行和線上服務互為搭配，打造虛實整合的創新金融服務。

照片來源：富邦金控提供

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