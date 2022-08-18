Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

想你的夜？《吾夜生活節》躺床上聽樂團看浪漫星空　11月台灣埔心牧場自我放逐聽大師解夢

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/18 17:13
「寐床吧」示意圖。（圖片由主辦單位提供）

「寐床吧」示意圖。（圖片由主辦單位提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《吾夜SOUL FUN生活節》以「屬於我的夜晚」出發，結合音樂、講座、星座占卜、電影、美食與露營等系列活動，自11月11日桃園埔心牧場登場。

《吾夜生活節》邀請心累的你我，來場自我探索、療癒及放逐的夜晚行動！陳珊妮、艾怡良、？te壞特等14組歌手樂團將輪番登場，還能躺在「VIP夢天堂」或「寐床吧」聽團看星空，票券將於8月20日 中午12點正式啟售，票價從$2,000到$12,000，一起來看看不能錯過的6大亮點吧！

1. 五大活動區跨夜展演不間斷

想你的夜？《吾夜生活節》躺床上聽樂團看浪漫星空　11月台灣埔心牧場自我放逐聽大師解夢
吾夜立體燈區示意圖

《吾夜SOUL FUN生活節》共有以音樂演出為主的【月舞台】、音樂與Youtuber等多種跨界演出的【夜舞台】、播放精選電影與解夢講談的【光影院】、整夜提供免費塔羅占卜的【星心屋】，以及餓了就要立馬來報到、提供各種療癒美食的【宵之町】夜宵市集區等五大活動區，現場還設置了「吾夜立體燈區」、「SOUL FUN天使展翅區」及「WOO-YEH水滴區」等三大主題燈光區，讓你拍照紀錄！

【夜舞台】邀請到怎麼cue都能接唱的Youtuber「欸你這週要幹嘛」進行首次歌唱演出，YouTuber薛薛與阿拉斯更將在脫口秀中大談他們的吾夜！【光影院】除了播放精選電影外，也邀請到「好夢心理治療所」吳家碩心理師為大家解夢，更特別的是還安排了恐怖小說家「笭菁」為大家現場開講鬼故事，各種跨界展演就在吾夜一次解鎖！

2.【星心屋】開啟心靈對話　想關於你的一整夜

想你的夜？《吾夜生活節》躺床上聽樂團看浪漫星空　11月台灣埔心牧場自我放逐聽大師解夢
SOUL FUN 天使展翅區

吾夜是屬於跟自己對話的夜晚！由好夢心理治療所團隊帶領的一對一「心靈諮詢」，開啟你與內心的對話，讓愛情、自我及各種疑難雜症在吾夜獲得啟發；透過將塔羅牌卡變成藥草及水晶牌卡的「藥草占卜」及加入水晶的「塔羅占卜」帶回滿滿正能量；以唱誦跟聲音來敲動心門的「團體冥想」得到平靜；最後再到由行動書車與獨立書店合作規劃出的「謐書坊」，在夜色陪伴下展開療癒身心的夜讀，為自我探索的一夜畫下平靜的句點。

3.【VIP夢天堂】舒服躺、【寐床吧】享受浪漫星空

想你的夜？《吾夜生活節》躺床上聽樂團看浪漫星空　11月台灣埔心牧場自我放逐聽大師解夢
「寐床吧」示意圖

【月、夜雙舞台】區專為VIP打造了「夢天堂」，擁有絕佳觀賞視野外，每個空間都有專屬床讓你舒服躺外，還可把「星坊酒禮」紅酒組、保你一晚精神飽滿的「紐崔萊補給包」、支撐好睡的「GAGU聯名枕頭」及輕量保暖「吾夜蓋毯」等好物直接帶走！沒有搶到VIP區也沒關係，特別設置了「寐床吧」，擺放在草地的床鋪，讓你隨意或躺或坐，感受自然快意的氛圍，一解平日上班的煩悶，給你一個chill的秋末夜晚！

4. 最強卡司！陳珊妮、艾怡良及老王樂隊深夜開唱不間斷

想你的夜？《吾夜生活節》躺床上聽樂團看浪漫星空　11月台灣埔心牧場自我放逐聽大師解夢想你的夜？《吾夜生活節》躺床上聽樂團看浪漫星空　11月台灣埔心牧場自我放逐聽大師解夢

14組超強表演卡司包含新寶島康樂隊、演唱晚安曲的炎亞綸、陳珊妮、艾怡良、?te壞特、老王樂隊、守夜人、打倒三明治、柯泯薰、DSPS、脆樂團、Deca Joins及好樂團等。

5. 限時限量手刀搶！Plain Me聯名側背包、工裝背心等獨家週邊

想你的夜？《吾夜生活節》躺床上聽樂團看浪漫星空　11月台灣埔心牧場自我放逐聽大師解夢
現場販售周邊

與Plain Me聯名推出「側背包」，專為旅行設計輕巧實用而有質感；山系戶外必備多功能「吾夜工裝背心」，跳色排扣可以彈性調整鬆緊，配備許多小口袋設計，讓你解放雙手輕鬆在活動中移動；手感柔軟的「吾夜蓋毯」，低調簡潔的純色設計，是外出、辦公室及看書時的最佳陪伴；極輕量的「吾夜野餐墊」隨身攜帶沒負擔，防潑水設計安全防潮與方便清洗；點上喜歡精油的「吾夜口罩香氛扣」，讓你隨時隨地享受寧靜！

6. 入場限定！紐崔萊補給包、GAGU枕頭及微醺星坊酒禮紅酒組

想你的夜？《吾夜生活節》躺床上聽樂團看浪漫星空　11月台灣埔心牧場自我放逐聽大師解夢
VIP獨享組合

活動入場即可獲得飲用無負擔的「XS能量飲」及「紐崔萊機能Q凍」，滿滿能量開啟今夜的心靈冒險！VIP限定！回饋【VIP夢天堂】床區訂購者，免費提供「星坊酒禮」紅酒組合，讓你美酒在手享受微醺夜！「紐崔萊補給包」健康無負擔，讓你在秋日夜晚喝出療癒舒壓的放鬆心情，還可將親膚舒適讓你一夜好眠的「GAGU枕頭」及輕量保暖「吾夜蓋毯」直接帶走，讓你可以無時無刻Check in 吾夜生活！

時間&票價

想你的夜？《吾夜生活節》躺床上聽樂團看浪漫星空　11月台灣埔心牧場自我放逐聽大師解夢

以上圖片由主辦單位提供
吾夜生活節
桃園
埔心牧場
音樂
星座
占卜
電影
美食
露營
療癒
陳珊妮
艾怡良
？te壞特
亮點
欸你這週要幹嘛
吳家碩
解夢
笭菁
心理
心靈
塔羅牌
正能量
平靜
星空
戶外活動
炎亞綸
老王樂隊
野餐

相關新聞

燒腦！金馬影帝劉青雲、蔡卓妍領銜《神探大戰》　集結香港真實兇殺案台灣懸疑上映
燒腦！金馬影帝劉青雲、蔡卓妍領銜《神探大戰》　集結香港真實兇殺案台灣懸疑上映
2022/08/18 09:41
第一屆台灣探戈音樂節8月至11月登場　11場演出展現「激情憂傷」
第一屆台灣探戈音樂節8月至11月登場　11場演出展現「激情憂傷」
2022/08/17 17:16
「旅行臺灣‧看鏡臺灣」多元主題攝影徵件結果出爐　9月起舉辦作品巡迴展
「旅行臺灣‧看鏡臺灣」多元主題攝影徵件結果出爐　9月起舉辦作品巡迴展
2022/08/17 14:23
台中石岡區熱氣球嘉年華8/25登場　600秒煙火秀將閃耀大甲溪畔
台中石岡區熱氣球嘉年華8/25登場　600秒煙火秀將閃耀大甲溪畔
2022/08/17 10:27
網路詐騙假借台灣義美食品推低脂蕎麥麵　品牌發布聲明澄清網揪兩大盲點
網路詐騙假借台灣義美食品推低脂蕎麥麵　品牌發布聲明澄清網揪兩大盲點
2022/08/16 21:13

更新時間 : 2022-08-18 18:22 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
【更新】曾癡情守護愛妻王瞳　藝人艾成驚傳在台灣新北蘆洲捷運站出口、墜樓身亡　
【更新】曾癡情守護愛妻王瞳　藝人艾成驚傳在台灣新北蘆洲捷運站出口、墜樓身亡　
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
中美「電子戰」美軍勝出! 消息指: 共軍跟監裴洛西專機「灰頭土臉」
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
中籍「KK園區主嫌」泰國落網 詐騙賭博起家18萬翻上億
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
江蘇 coser 穿和服被帶走 警咆哮「妳是中國人！」
江蘇 coser 穿和服被帶走 警咆哮「妳是中國人！」
台灣8/16新增23172例確診個案　包括22902本土及270例境外移入
台灣8/16新增23172例確診個案　包括22902本土及270例境外移入
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌