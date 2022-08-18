想你的夜？《吾夜生活節》躺床上聽樂團看浪漫星空　11月台灣埔心牧場自我放逐聽大師解夢

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《吾夜SOUL FUN生活節》以「屬於我的夜晚」出發，結合音樂、講座、星座占卜、電影、美食與露營等系列活動，自11月11日桃園埔心牧場登場。

《吾夜生活節》邀請心累的你我，來場自我探索、療癒及放逐的夜晚行動！陳珊妮、艾怡良、？te壞特等14組歌手樂團將輪番登場，還能躺在「VIP夢天堂」或「寐床吧」聽團看星空，票券將於8月20日 中午12點正式啟售，票價從$2,000到$12,000，一起來看看不能錯過的6大亮點吧！

1. 五大活動區跨夜展演不間斷



吾夜立體燈區示意圖

《吾夜SOUL FUN生活節》共有以音樂演出為主的【月舞台】、音樂與Youtuber等多種跨界演出的【夜舞台】、播放精選電影與解夢講談的【光影院】、整夜提供免費塔羅占卜的【星心屋】，以及餓了就要立馬來報到、提供各種療癒美食的【宵之町】夜宵市集區等五大活動區，現場還設置了「吾夜立體燈區」、「SOUL FUN天使展翅區」及「WOO-YEH水滴區」等三大主題燈光區，讓你拍照紀錄！

【夜舞台】邀請到怎麼cue都能接唱的Youtuber「欸你這週要幹嘛」進行首次歌唱演出，YouTuber薛薛與阿拉斯更將在脫口秀中大談他們的吾夜！【光影院】除了播放精選電影外，也邀請到「好夢心理治療所」吳家碩心理師為大家解夢，更特別的是還安排了恐怖小說家「笭菁」為大家現場開講鬼故事，各種跨界展演就在吾夜一次解鎖！

2.【星心屋】開啟心靈對話 想關於你的一整夜



SOUL FUN 天使展翅區

吾夜是屬於跟自己對話的夜晚！由好夢心理治療所團隊帶領的一對一「心靈諮詢」，開啟你與內心的對話，讓愛情、自我及各種疑難雜症在吾夜獲得啟發；透過將塔羅牌卡變成藥草及水晶牌卡的「藥草占卜」及加入水晶的「塔羅占卜」帶回滿滿正能量；以唱誦跟聲音來敲動心門的「團體冥想」得到平靜；最後再到由行動書車與獨立書店合作規劃出的「謐書坊」，在夜色陪伴下展開療癒身心的夜讀，為自我探索的一夜畫下平靜的句點。

3.【VIP夢天堂】舒服躺、【寐床吧】享受浪漫星空



「寐床吧」示意圖

【月、夜雙舞台】區專為VIP打造了「夢天堂」，擁有絕佳觀賞視野外，每個空間都有專屬床讓你舒服躺外，還可把「星坊酒禮」紅酒組、保你一晚精神飽滿的「紐崔萊補給包」、支撐好睡的「GAGU聯名枕頭」及輕量保暖「吾夜蓋毯」等好物直接帶走！沒有搶到VIP區也沒關係，特別設置了「寐床吧」，擺放在草地的床鋪，讓你隨意或躺或坐，感受自然快意的氛圍，一解平日上班的煩悶，給你一個chill的秋末夜晚！

4. 最強卡司！陳珊妮、艾怡良及老王樂隊深夜開唱不間斷

14組超強表演卡司包含新寶島康樂隊、演唱晚安曲的炎亞綸、陳珊妮、艾怡良、?te壞特、老王樂隊、守夜人、打倒三明治、柯泯薰、DSPS、脆樂團、Deca Joins及好樂團等。

5. 限時限量手刀搶！Plain Me聯名側背包、工裝背心等獨家週邊



現場販售周邊

與Plain Me聯名推出「側背包」，專為旅行設計輕巧實用而有質感；山系戶外必備多功能「吾夜工裝背心」，跳色排扣可以彈性調整鬆緊，配備許多小口袋設計，讓你解放雙手輕鬆在活動中移動；手感柔軟的「吾夜蓋毯」，低調簡潔的純色設計，是外出、辦公室及看書時的最佳陪伴；極輕量的「吾夜野餐墊」隨身攜帶沒負擔，防潑水設計安全防潮與方便清洗；點上喜歡精油的「吾夜口罩香氛扣」，讓你隨時隨地享受寧靜！

6. 入場限定！紐崔萊補給包、GAGU枕頭及微醺星坊酒禮紅酒組



VIP獨享組合

活動入場即可獲得飲用無負擔的「XS能量飲」及「紐崔萊機能Q凍」，滿滿能量開啟今夜的心靈冒險！VIP限定！回饋【VIP夢天堂】床區訂購者，免費提供「星坊酒禮」紅酒組合，讓你美酒在手享受微醺夜！「紐崔萊補給包」健康無負擔，讓你在秋日夜晚喝出療癒舒壓的放鬆心情，還可將親膚舒適讓你一夜好眠的「GAGU枕頭」及輕量保暖「吾夜蓋毯」直接帶走，讓你可以無時無刻Check in 吾夜生活！

時間&票價

以上圖片由主辦單位提供