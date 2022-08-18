專家齊聚研討高風險社安網　謝政達：虛納建言精益求精以守護新北

以「新北社安、跨域實現」為主題， 新北市政府社會局18日在新板希爾頓酒店2樓， 邀請國內專家學者王如玄、宋麗玉、劉一龍、石泱、戴世玫等， 以及市府11局處首長代表和檢察官，舉行「 全齡高風險家庭整合型社會安全網」研討會。

副市長謝政達表示， 整合型安全網係侯友宜於2011年擔任副市長任內全國首創掛牌成立 ，11年來已受理逾11萬通報案件， 派案服務關懷超過19萬人次，防阻92%再生危機， 希望透過經驗分享與交流，汲取各界建言，精益求精， 共同守護新北市。

謝政達在研討會致詞表示，在未整合高風險家庭安全網前， 新北市一年的通報案量大約是2千件， 但在跨局處整合及運用私公協力之後， 一年的通報案量就驟升到1萬件，顯見過去有許多沒看到的角落， 更需要發掘、服務和協助處理。

謝政達說，新北市從2021年起更啟動全齡派案， 不僅與中央社安網資料介接，更是跨11局處整合服務。 以拯救永和幼童案為例，他身為專案召集人，社會局主責， 需要民政、教育、衛政、資訊協助，甚至協請警、消破門而入， 其實要擔負許多法律責任，所幸在各單位通力合作下， 及時在一堆雜物垃圾中成功拯救，免於陷入高風險和危機， 相信第一線執勤的同仁都非常有感。

社會局長張錦麗表示， 新北市高風險家庭整合型社安網主要是建立三環防禦系統， 包含派案與收案、運用科技資訊串聯11局處、 藉由民間力量如超商、診所、藥局、溫心天使、公寓大廈、小衛星、 銀髮俱樂部、待用餐取餐等2萬4千多個安全據點，佈下「 天羅地網」，不斷的搜尋風險因子，並透過大數據分析， 以徹底守護高風險家庭。