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專家齊聚研討高風險社安網　謝政達：虛納建言精益求精以守護新北

By 台灣英文新聞
2022/08/18 16:58
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

以「新北社安、跨域實現」為主題，新北市政府社會局18日在新板希爾頓酒店2樓，邀請國內專家學者王如玄、宋麗玉、劉一龍、石泱、戴世玫等，以及市府11局處首長代表和檢察官，舉行「全齡高風險家庭整合型社會安全網」研討會。

副市長謝政達表示，整合型安全網係侯友宜於2011年擔任副市長任內全國首創掛牌成立，11年來已受理逾11萬通報案件，派案服務關懷超過19萬人次，防阻92%再生危機，希望透過經驗分享與交流，汲取各界建言，精益求精，共同守護新北市。

謝政達在研討會致詞表示，在未整合高風險家庭安全網前，新北市一年的通報案量大約是2千件，但在跨局處整合及運用私公協力之後，一年的通報案量就驟升到1萬件，顯見過去有許多沒看到的角落，更需要發掘、服務和協助處理。

謝政達說，新北市從2021年起更啟動全齡派案，不僅與中央社安網資料介接，更是跨11局處整合服務。以拯救永和幼童案為例，他身為專案召集人，社會局主責，需要民政、教育、衛政、資訊協助，甚至協請警、消破門而入，其實要擔負許多法律責任，所幸在各單位通力合作下，及時在一堆雜物垃圾中成功拯救，免於陷入高風險和危機，相信第一線執勤的同仁都非常有感。 　

社會局長張錦麗表示，新北市高風險家庭整合型社安網主要是建立三環防禦系統，包含派案與收案、運用科技資訊串聯11局處、藉由民間力量如超商、診所、藥局、溫心天使、公寓大廈、小衛星、銀髮俱樂部、待用餐取餐等2萬4千多個安全據點，佈下「天羅地網」，不斷的搜尋風險因子，並透過大數據分析，以徹底守護高風險家庭。

更新時間 : 2022-08-18 18:21 GMT+08:00

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