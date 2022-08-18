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台灣買到猴痘疫苗！莊人祥：已完成疫苗簽約　力拚8月底到貨

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/18 16:39
疾管署副署長莊人祥今（18）日表示，台灣已完成可防治猴痘疫苗簽約，力拚8月底到貨。 （圖／pixabay）

疾管署副署長莊人祥今（18）日表示，台灣已完成可防治猴痘疫苗簽約，力拚8月底到貨。 （圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）全球猴痘通報確診人數已超過35000萬，國內自6月24日起至今累計3例境外移入個案，疾管署副署長莊人祥今（18）日表示，台灣已完成可防治猴痘疫苗簽約，力拚8月底到貨。

台灣向國外採購猴痘口服抗病毒藥物已於7月27日晚間運抵，共採購504人份，將提供因猴痘病毒感染惡化為重症或有重症危險因子之高風險患者使用。504份猴痘抗病毒藥物27日抵台灣　天花疫苗得再等等

至於可用來防治猴痘的第三代天花疫苗採購進度，今莊人祥表示，防治猴痘的第三代天花疫苗已經完成簽約，到貨期程在與廠商協調中，會盡最大努力力拚8月底到貨。

外界關心購買的疫苗數量及每一批到貨數量，莊人祥說明，基於合約保密原則，數量無法明確說明。

台灣自1955年起就未曾再有天花病例發生，自1979年起停止牛痘接種，以後出生的台灣民眾均為未接種族群。考量WHO並不建議大規模接種天花疫苗，台灣猴痘疫苗接種對象分為三大類，包含照顧猴痘患者的醫護人員、猴痘相關實驗室人員及短時間內與個案的密切接觸者。

台灣首例猴痘個案6月24日公布確診，7月14日康復出院。第2例猴痘境外移入個案於7月12日公布確診，已於這週出院。至於第3例病況穩定、無異常，其接觸者都無症狀。
猴痘

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