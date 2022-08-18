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超旺中秋節！臺虎精釀、微熱山丘出小包裝《熱虎旺旺來鳳梨酒》　墨西哥國酒、土鳳梨汁取代傳統特調

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/18 15:43
熱虎旺旺來以墨西哥國民飲品「Tepache」作為風味靈感。(圖/臺虎精釀)

熱虎旺旺來以墨西哥國民飲品「Tepache」作為風味靈感。(圖/臺虎精釀)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)中秋節一定要吃月餅？臺虎精釀和微熱山丘推出特別酒款小罐新包裝，以墨西哥國酒、土鳳梨汁及紅甘蔗汁取代傳統特調，將於8月20日上市。

臺虎精釀自2020年與鳳梨酥品牌微熱山丘合作推出「熱虎旺旺來鳳梨酒」，上市以來好評不斷，此次特別祭出330ml的小罐新包裝再上市，以墨西哥國民酒款「Tepache鳳梨酒」為靈感，選用微熱山丘土鳳梨汁進行純天然發酵，佐以紅甘蔗汁細心熬製，取代傳統調味作法，在香氣四溢的鳳梨清香中，嚐到兒時記憶般的甘蔗鮮甜，酸甜平衡交織出的微微酒感，最適合在日頭赤炎炎的日子裡爽口暢飲。

新包裝的酒標設計更顯精緻可愛，同樣以扭動字體，詮釋經豔陽曝曬後柏油路上的蒸蒸熱氣，大膽的螢光紅、綠色塊象徵著陽光、山丘，底圖的大片牛皮紙質地則道出我們最嚮往的鄉村純淨樣貌，也巧妙體現微熱山丘的品牌精髓與純粹質感，更多童趣設計環節包含鄉間彎曲、滿載鳳梨田的139縣道等，品嚐3.7%的臺式Tepache小清新！

超旺中秋節！臺虎精釀、微熱山丘出小包裝《熱虎旺旺來鳳梨酒》　墨西哥國酒、土鳳梨汁取代傳統特調
以墨西哥國民飲品「Tepache」作為風味靈感的熱虎旺旺來，以紅甘蔗汁點綴風味層次度。(圖/臺虎精釀)

此外，臺虎精釀「朦朧系列」以低酒精、易入口的酸甜滋味為主，營造微醺不醉的朦朧氛圍，號稱「曖昧系玩家」，此次推出的全新第三彈「朦朧柑橘梅子」開罐撲鼻而來的是爽朗青梅香，輔以柑橘氣息帶出俐落的風味層次，微氣泡細緻口感柔化整體酒感，，結合青梅微澀的木質調性，酸Ｖ酸Ｖ的滋味讓您Chill嗨嗨！

以上兩款新品皆為低酒精度，將於8月20日上市，「朦朧柑橘梅子」選購可至7-Eleven、Jasons Market、Mia C’bon Market、誠品知味市集、city super、微風南山＆微風復興超市；「熱虎旺旺來鳳梨酒」則可於7-Eleven、全家便利商店、家樂福、大潤發、寶雅購買。

超旺中秋節！臺虎精釀、微熱山丘出小包裝《熱虎旺旺來鳳梨酒》　墨西哥國酒、土鳳梨汁取代傳統特調
第三彈「朦朧系列」趣味的瓶身酒標延續使用emoji表情符號對話設計，不僅符合時下溝通習慣，更巧妙呈現風味內容，適合曖昧不明又追求獨一無二的你。(圖/臺虎精釀)
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