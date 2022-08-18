對中國失望 烏克蘭國會成立友台小組 外交部：德不孤必有鄰

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）因對中國在俄烏戰爭的立場失望，烏克蘭國會擬成立15人跨黨派友台小組，與台灣發展經濟、文化、人道救援及其他領域的雙邊關係。小組預計將於下屆國會全體大會正式宣佈成軍。外交部對此發展表達高度歡迎，認為此舉顯示烏方重視台烏兩國互動交流。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）當地時間17日受訪指出，烏克蘭國會有15名國會議員表達希望成立跨黨派友台小組。烏克蘭感謝台灣提供對抗俄羅斯侵略的支持，尤其是台灣對俄實施制裁及提供數百萬美元協助受損城市重建。此外，烏克蘭也珍視與台灣擁有民主、人權及自由等共同價值。

中央社引述成員之一的野民意黨（Holos）的索夫桑（Inna Sovsun）指出，小組成員其中10人來自執政黨人民公僕黨（Servant of the People），3名來自民意黨，另兩人則為國會第2大黨、立場保守的歐洲團結黨（European Solidarity）成員。

她表示，俄國侵略烏克蘭以及台灣各界的回應，也成為兩邊關係發展契機。烏克蘭人更理解雙方面臨相似安全疑慮，裴洛西的台灣行也讓在地人取得更多台灣的資訊。此時友台小組應運而生，她十分贊同。她認為，小組能為深化雙邊經濟合作開大門，也期望兩方互動可以參照波蘭與台灣例子，並如立陶宛在台灣設立代表處。台烏雙方於機械工程、創新科技、5G發展、人工智慧、再生能源、製藥及礦產等領域的合作都將是互惠雙贏。

烏克蘭東亞專家布特絲卡（NataliyaButyrska）則認為，俄國侵略烏克蘭六個月以來，中國的立場讓烏克蘭社會感到失望，國會有聲音呼籲勿與中國互為「戰略夥伴」，有感於台灣的協助也有聲音要與台灣深化經濟關係。她認為，有捷克、斯洛伐克及立陶宛珠玉在前，烏國國會中與台合作的呼聲會越高。

外交部發言人歐江安於今（18）日立會中表示，自本年2月24日俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，我國多次譴責俄國，且與國際民主陣營採取一致行動支持烏國。我國政府發動捐款及募集人道物資等援助烏國百姓，獲得台灣民眾熱烈迴響，展現台灣人民博愛的人道精神。我方樂願與烏克蘭等民主夥伴共同捍衛民主法治人權、維護各區域和平穩定，並共同維護以規則為基礎的國際秩序。

歐江安近一步提及，烏克蘭15位跨黨派國會議員主動倡議成立國會友台小組，證明過去台灣對烏國的堅定支持與即時援助，獲得代表烏國民意的國會議員的認同，充分彰顯「德不孤，必有鄰」的真諦。台烏兩國人民的心鏈結一起，台烏兩國也是理念相近，期盼共同保衛雙方共享的民主自由、法治人權價值。

歐江安強調，我國政府至盼俄烏戰爭早日停止，台灣也樂願協助烏國進行重建工作，以期烏克蘭恢復往昔的平靜，人民及早回歸正常的生活。