好嗨！台北101沉浸式音樂派對「AMBI BAR－下班吧」　兩大DJ混搭即時生成實驗性影像

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 5F Studio推出AMBI BAR沉浸式酒吧以及現場DJ展演，將於明（19）日台北101裡的双融域（AMBI SPACE ONE）登場。

双融域與5F Studio全新企劃《AMBI BAR沉浸式酒吧展演－819下班吧》，攜手冠軍DJ團隊，於周五晚間帶來兩場演出，首場將由DJ Afuro George於晚間７時20分至晚間９時20分帶來演出，第二場將於晚間９時30分開始，DJ QuestionMark 將壓軸登場，帶來兩個小時的精采表演。

除了DJ外，專業VJ也將輪番上陣，透過沉浸影像、馳放電音等元素，結合即時程式生成、實驗性音像設計，與現場觀眾共同創造一場獨一無二的即時演出；餐飲部分將由Maggie in Taiwan、Le Duet摩登料理操刀，配合Live場景變化，共同呈現視覺 × 聽覺 × 味覺的放鬆體驗。

5F Studio自2020年受邀參與多項大型製作，於白晝之夜舉辦《橘牆樂園》，主打結合各種高品質節目包含DJ、樂手、摔角、特技、裝置等內容，打造「迷你音樂祭」。曾受衛武營邀請舉辦《電波作業簿》將台灣兩大獨特派對《電波歌劇院》與《國語作業簿》結合，現場吸引逾千人參與。

即日起至18日，預購票價為新台幣$1,000元，票券內含DJ Live Show一場及特製飲品一杯（三選一），現場全票票價為$1,100元。双融域地址：台北市信義區信義路五段7號5樓。



場景設計涵蓋多種元素。（圖／主辦單位）



「Maggie in Taiwan風格選酒」量身打造精選調酒。（圖／主辦單位）



（圖／主辦單位）