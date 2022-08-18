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【8/18台灣本土+23088　死亡+34】Omicron BA.4本土病例+1　為北部家庭群聚案

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/18 14:18
【8/18台灣本土+23088　死亡+34】Omicron BA.4本土病例+1　為北部家庭群聚案

14:36更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增23,425例COVID-19確定病例，分別為23,088例本土個案及337例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。 另外，國內首例本土BA.4個案之家人定序結果出爐，其妻子同為BA.4，至於兩名小孩，一人定序中，另一人CT值大於30，研判無法定序成功。

指揮中心表示，今日新增之23,088例本土病例，為10,665例男性，12,408例女性，15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布仍以六都最多，依序為新北市(4,729例)，臺北市(2,808例)，臺中市(2,748例)，桃園市(2,582例)，高雄市(1,799例)，臺南市(1,522例)。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本週一出現首例Omicron BA.4本土病例，其3名家人因屬於BA.4接觸者而進行篩檢。其妻子無症狀，8月11日PCR採檢陽性確診，定序結果於昨天傍晚出爐，也為BA.4。

至於指標個案的2名孩子於8月11日快篩陽性確診，8月16安排PCR採檢，17日確認為陽性。因其中一位Ct值大於30，難以定序；另一位小於30，正送定序中，但研判應該也是BA.4。

指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為21例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月31日至8月15日，死亡日期介於5月31日至8月15日。

【8/18台灣本土+23088　死亡+34】Omicron BA.4本土病例+1　為北部家庭群聚案【8/18台灣本土+23088　死亡+34】Omicron BA.4本土病例+1　為北部家庭群聚案

指揮中心說明，今日新增337例境外移入個案中，為182例男性，155例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(20例)，菲律賓(9例)，加拿大(8例)，美國(6例)，新加坡、紐西蘭及泰國(各5例)、英國(4例)，柬埔寨、日本、西班牙、丹麥、德國及中國(各2例)，土耳其、巴西、香港、韓國、厄瓜多、奧地利及義大利(各1例)移入。另256例感染國家調查中。入境日期介於今年7月18日至8月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計24,320例境外移入，4,951,596例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,540例COVID-19死亡病例，其中9,524例本土，另16例為境外移入。
Omicron BA.4本土個案
Omicron BA.4家庭群聚

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2022/08/15 14:36

更新時間 : 2022-08-18 15:19 GMT+08:00

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