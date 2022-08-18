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學習當個減碳旅人　台灣水泥攜手雲朗觀光推低碳小旅行

台泥今(8/18)日表示，旅行中的交通運輸、住宿、活動等排碳，每年以4%的速度增長，2025年時，旅遊將躍升為加速全球暖化的主因。因此，旅遊也有「無煙囪工業」之稱。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/18 14:16
遊客到花蓮台泥DAKA園區，可以從中找尋全台第一個印製在水泥產品上的減碳標籤。（照片由台泥提供）

遊客到花蓮台泥DAKA園區，可以從中找尋全台第一個印製在水泥產品上的減碳標籤。（照片由台泥提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）你知道全球二氧化碳排放約有8%的比例來自於旅遊行為嗎？台泥企業團與雲朗觀光集團共同發起【EARTH HELPER我的低碳小旅行】永續行動，透過在花蓮台泥DAKA園區的減碳闖關遊戲以及線上的永續旅人大調查等互動設計，希望喚起出遊民眾關注旅行中的各種排碳，學習當個減碳旅人。

台泥今(8/18)日表示，旅行中的交通運輸、住宿、活動等排碳，每年以4%的速度增長，2025年時，旅遊將躍升為加速全球暖化的主因。因此，旅遊也有「無煙囪工業」之稱。

台泥分享，位於花蓮最北邊的台泥DAKA開放生態循環工廠光七月份就湧進21.5萬人次，為近兩年疫情期間造訪旅客人次最多的月份。針對國內觀光產業振興，交通部觀光局在7月15日至12月15日推出「悠遊國旅」計畫，並預期此計畫可帶來722萬人次出遊。

台泥推算，如果722萬名國人在旅遊時都能自備洗漱包，而不使用飯店提供的一次性用品，每年可減少4151噸CO2e（測量碳足跡的標準單位）；如果離開飯店客房能隨手關電源，一趟兩天一夜旅程也可以減少4093噸CO2e，由此可見，一個簡單的舉手之勞，就能替地球減碳。

為了鼓勵民眾學習當個減碳旅人，台泥表示，自8月20日起，遊客到花蓮台泥DAKA園區，透過一支手機就可以闖關學習減碳。旅人可以在DAKA找尋全台第一個印製在水泥產品上的減碳標籤；近距離觀察使用太陽能發電的24K GREEN純綠電減碳充電樁；旅客也可以造訪園區內的GEMMA小屋，探索旅程中如果自帶環保杯水壺，一年可以減少7000公噸垃圾耗用，減少3.3萬噸碳排放量。民眾如果無法前往台泥DAKA園區，也可以透過線上參與減碳賓果連連看、永續旅人大調查。

台泥和雲朗觀光集團攜手推動永續行動，該飯店精選10件民眾入住飯店時可以身體力行的減碳行為，分別是自備拖鞋牙刷、自備環保杯不喝房內瓶裝水、使用大瓶裝洗髮沐浴品等。

雲朗觀光集團呼籲，只要旅人願意改變，每日就可以節省消耗1589棵樹的碳吸收量。

台泥DAKA為台泥企業團與社會溝通之實踐場域，自2020年開放截至今年8月中已吸引536萬人次造訪，2022年起更結合跨產業資源，串聯夥伴共同推動「EARTH HELPER」倡議行動，透過共享共好共同行動，迎向綠色新生活。

學習當個減碳旅人　台灣水泥攜手雲朗觀光推低碳小旅行

台泥企業團與雲朗觀光集團共同發起【EARTH HELPER我的低碳小旅行】永續行動，希望喚起後疫情時代急於出遊的民眾，關注旅行中的各種排碳，學習當個減碳旅人。（照片由台泥提供）
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