駡六小時不駡六天？謝金河嘆台灣工商大老「嚴責台灣，寬待對岸」

（台灣英文新聞 /政治組 綜合報導）中國四川受連日高溫影響用電量飆升，日前宣布8月15日至20日停止供電給工業用戶「讓電於民」，不過，謝金河觀察，在中國四川有生意往來的台灣企業大老，對於中國限電的反應卻極度溫和，迵異於對台灣政府的嚴厲苛責、動輒以「企業出走」要脅，嘆「最好能多一點疼惜台灣的心」。

財訊傳媒董事長謝金河 17日在臉書專頁，針對本周發生的四川限電事件有感而發撰文，同樣是缺電，限電，國內企業大老一直以來是「嚴以苛責台灣，寬待對岸」。他以台玻董事長林伯豐為例，指先前台灣漲電價，他威脅企業要出走，過去台灣出現跳電，限電的事，他一定一馬當先出來駡政府。「這次四川大限電，他說企業會受到大損失，但他說這6天總會過去的，表現非常溫和。」

謝金河分析，長達近一周的限電衝擊，對在當地生產的台灣筆電及面板產業鏈應不小，對廣達，仁寶，緯創，富士康，和碩都會造成影響。

「在台灣只要超過6小時，全民已炸鍋，大家會要求台電董事長及經濟部長要下台負責。但同樣的事，發生在中國，台商沒有人敢吭一聲。」謝金河說。

他也認為，除了類似斷／限電事件商人對台灣、對中國的反應差很大，裴洛西訪台，商人竟也站在中國那一邊，令他不得不懷疑，商人在台灣嗆官員，駡政府給對岸看，「可能在對岸有加分」。

謝金河說，「隨著未來的兩岸關係愈來愈敏感，商人的角色愈來愈難為，大企業老闆可以選擇噤聲」，但「不應該羞辱台灣，侮辱官員給對岸看」，「最好能多一點疼惜台灣的心！」。