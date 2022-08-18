台灣無颱風侵襲　珊瑚白化風險恐進入2級警戒

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣今(2022)年1月至8月無颱風侵襲，恐會發生嚴重且廣泛的珊瑚白化，海洋保育署今(8/18)日表示，根據美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)珊瑚礁觀測(Coral Reef Watch)資料顯示，台灣南部海域接下來的1至8週將進入2級警戒，北部海域將進入1級警戒，而據該署調查，東部基翬有輕度白化現象，其他則有零星白化情形。

海保署今(2022)年度持續與國立海洋生物博物館合作，針對台灣本島及離島等共計30個地點進行珊瑚監測調查。目前已完成北部、東北部、東部、南部、綠島及蘭嶼等20處，大部分地點僅有零星珊瑚出現白化，主要出現於約2公尺以內的海域，因溫度較高、光線較強，且人為活動的干擾較多。但東部基翬3公尺以內，已有較多珊瑚呈現輕度白化，有些熱敏感種類，如列孔珊瑚呈現中度白化，而南部後壁湖和出水口也有珊瑚群體白化。

海保署表示，會持續關注台灣珊瑚狀況並發布相關資訊，並推動台灣珊瑚保育計畫，制定整體性監測與復育執行策略，以保育台灣周遭海域珊瑚生態。

蘭嶼玉女岩淺區健康珊瑚。（照片由海保署提供）

基翬淺區較多珊瑚輕度白化。(照片由海保署提供)