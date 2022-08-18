「台灣女婿」艾成驚傳墜樓身亡享年40歲　回顧音樂神童轉戰餐飲老闆的人生金句

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 「台灣女婿」馬來西亞歌手艾成於昨(18)日驚傳跳樓身亡，享年40歲。

艾成本名蔡艾成，《超級偶像》第二季總冠軍，出生於砂拉越古晉，演出民視八點檔節目廣為人知，2020年與台灣女演員王瞳結婚，近年轉戰餐飲業開設餐廳「艾叻沙」主打家鄉招牌菜－馬來西亞特色美食「叻沙」，然而受到疫情影響，餐廳業績沒有起色，位於西門町旗艦店慘賠500萬並已收攤。

艾成過去告訴台灣英文新聞，小時候在馬來西亞參加歌唱比賽獲獎是家常便飯，之後選擇來台發展，度過一陣子等待發跡的悲慘時光，包含在西門町流浪數月，吃發霉的麵包等，終於迎來駐唱機會並在《超級偶像》打開知名度，之後得到演出電視劇機會，卻因忘詞NG而藉酒消愁，上癮的下場導致身材走樣及事業走下坡，但當時女友王瞳不離不棄，身邊也有基督教友陪伴，並在主的帶領下回歸正途。

艾王愛情長跑９年，婚姻備受注目，王瞳2019年和同片已婚男星馬俊麟拍戲時爆出不倫戀，雙方出面道歉，王更被馬妻一狀告上法院，面對背叛，艾成展現大氣包容她，兩人更於隔年步入禮堂，日前艾成在臉書曬出和王瞳慶祝結婚周年紀念的合照，「今晚我們結婚兩週年紀念約會！」然而，看似幸福美滿的婚姻私下卻暗藏波瀾，王瞳2021年時曾在直播上哽咽表示，對方婚後的生活參與感太低，兩人個性不同根本不像夫妻。

艾成臉書日前已關閉，最後的貼文讓人不禁聯想是否在講妻子，「愛是人世間最難的功課，也是最容易的功課，愛她吧，你就會得到永恆」，另一篇則為「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過都變成新的了！歌林多後書5:17節。」



(圖擷取自艾成的異想世界臉書)



(圖擷取自艾成的異想世界臉書)

除了近年投資餐飲失敗，艾成也傳出情緒問題，中央社報導， 王瞳16日晚上發現艾成情緒異常，甚至無法對話，隔日上午找教友到蘆洲住處陪伴艾成，教友到家後不斷安撫艾成，但艾成突然往房間衝去墜樓身亡，17日上午約10時自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁全家便利商店，當場死亡。

艾成的一生起起伏伏，從音樂小神童到台灣奪歌唱大獎，人生的路上遇過魔鬼及天使，身為虔誠的基督教徒最終都能化險為夷，他曾告訴本報記者，「所有的磨練都是生命最珍貴的寶藏，跨過去就是大將，像是一顆都是洞的高爾夫球，它才飛得遠。」當初樂觀的陽光男孩卻過不去人生的坎，現在發生憾事令人不勝唏噓。

更多關於艾成的精采人生故事，請詳見報導：歌手艾成人生酸甜苦辣 一品「艾叻沙」獨家美味家鄉菜

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