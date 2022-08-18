台灣天象9月精彩可期！台北天文館：中秋將有真正滿月　秋分可觀賞黃道光

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北天文館近日預告，9月10日適逢中秋節，今年將有「真正的滿月」，15日天王星合月，17日海王星衝，23日秋分黃道光，最後登場是27日木星衝，整個9月天象將精彩不斷。

台北天文館指出，農曆8月15日中秋滿月聽似理所當然，但事實上滿月發生在16日的機率比較高，所以從2013年到2020年一連8年的中秋節都不是滿月。不過，2021年及今(2022)年的中秋節將有機會看到真正的滿月。

台北天文館預告，9月15日「天王星合月」是觀看這顆遙遠行星的大好機會。當日凌晨時這顆黯淡的綠色行星離月亮不到2度，透過雙筒望遠鏡不難找到它，在歐洲地區甚至可以看到難得一見的月掩天王星。

9月17日「海王星衝」。海王星是太陽系中最遠也最暗的行星，必須透過望遠鏡才能找到它，衝的前後不僅整夜可見，而且亮度最高，配合一些尋星技巧，用雙筒望遠鏡就能看到它藍色的身影。9月23日「秋分」是太陽直射赤道、晝夜平分的日子，北半球的夜晚長度自此開始超過白晝。秋分前後也是觀賞「黃道光」的黃金期。

最後，台北天文館說，9月27日「木星衝」是9月天象的壓軸好戲。這顆太陽系最大的行星是夜空中最亮的一顆星，亮度近-3等，透過雙筒望遠鏡可以看見其身旁宛如小太陽系般的衛星群，天文望遠鏡中的木星則是帶紋斑斕、大紅斑更是引人注目。