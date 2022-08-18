(更新外交部回應）立陶宛總理顧問任首位駐台代表 駐處9月營運

更新時間：2022-08-18 11:52

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）立陶宛宣布駐台經貿辦事處9月營運，且由總理顧問盧考斯卡斯擔任首屆代表，外交部發言人歐江安今（18）日證實該項消息，並表達誠摯歡迎。

歐江安表示，我國於去（2021）年11月18日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius） 設置駐立陶宛台灣代表處後，雙邊實質關係不斷深化，立國也積極籌備在台設處相關事宜。

歐江安表示，立國經濟創新部次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）今年六月率團訪問，盧考斯卡斯（Paulius Lukauskas）已陪同來訪，對於雙方各項交流，以及在台灣開館的作業皆有第一手的深入了解。期待雙方未來密切合作，外交部會提供駐台人員簽證，以及各項行政業務協助。

歐將安強調，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，樂見樂見代表處九月開館，加速並深化雙方在經貿、農業、醫療、教育、科技以及關鍵產業人才培訓等方面的合作。

歐江安提及，外交部會與相關部會攜手，為台灣優勢產業在立陶宛、波羅的海以及歐洲各國拓展商機。

發布時間：2022-08-18 11:10

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）塵埃落定！立陶宛經濟暨創新部當地時間17日表示，駐台灣經貿代表處將於9月開始運作，首任處長由擔任總理顧問的盧考斯卡斯（Paulius Lukauskas）出任。

中央社報導，經創部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）於新聞稿中指出，台灣是立陶宛在創新、出口、外國直接投資等領域的優先合作夥伴之一。今年1至6月，源於立陶宛的貨品及服務對台出口額較去年同期成長約1/3，總計達1150萬歐元（約3.5億元台幣）。駐台經貿代表不僅將促進立陶宛經貿活動在亞洲地區的多元化發展，也將推進雙邊科技合作。

經創部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）指出，台灣是立陶宛在創新、出口、外國直接投資等領域的優先合作夥伴之一。今年1至6月，源於立陶宛的貨品及服務對台出口額較去年同期成長約1/3，總計達1150萬歐元。駐台經貿代表不僅將促進立陶宛經貿活動在亞洲地區的多元化發展，也將推進雙邊科技合作。

經創部透過新聞稿表示，今年1至6月，立陶宛與台灣的雙邊貿易額總計達9060萬歐元，與去年同期相較成長92.6%。

根據經創部的資料，共有8人角逐駐台經貿代表一職，最後由盧考斯卡斯勝出。盧考斯卡斯在進入政府任職前，已具備超過20年的業界經驗，曾在不同企業擔任主管。

立陶宛僅在駐英國、美國、瑞典、挪威、芬蘭、法國、德國、荷蘭和以色列等國的大使館設有商務代表一職，但預計在2024年將商務代表總數擴大至23人。新設駐點包括駐韓國、日本及波蘭大使館，駐美國和德國大使館的商務代表則將分別擴編至3人。

盧考斯卡斯現職為總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）的戰略改革事務顧問，此前曾領導立陶宛企業局（Enterprise Lithuania）。

立陶宛在台灣的經貿代表處將以「台北」、而非「台灣」為名。波羅的海通訊社（BNS）報導，政府官員表示，這個代表處屬「經貿」、而非「外交」性質，命名符合國際慣例。

立陶宛經創部