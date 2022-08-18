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台灣與歐洲團隊協力開發風場！台亞風能攜手法國電力再生能源　啟動環洋離岸風力發電計畫

台亞風能：環洋離岸風力發電計畫參與2022年第三階段區塊開發遴選作業，並承諾持續關注在地社區發展與生態保護，以立足在地的觀點與風場開發角度，促成台灣離岸風電產業鏈國產化發展。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/18 10:16
照片由台亞風能提供

照片由台亞風能提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣離岸風電第三階段區塊開發選商在即，台亞風能昨（8/17）日宣布其「環洋離岸風電計畫」將與法國電力再生能源公司（EDF Renewables）合作，引進國際開發商風場開發經驗、技術與資源，期望為台灣的碳中和政策作出貢獻。

台亞風能董事長林怡文表示，台亞風能為離岸風場開發計畫的每個分工項目選擇最合適的合作夥伴，確保專案如期交付，也期待與更多擁有豐富經驗的策略合作夥伴攜手，共同為台灣離岸風電產業努力，實踐台灣2050淨零碳排目標。

法國電力再生能源公司（EDF Renewables）台灣市場總經理張明侖表示，相信台亞風能將為專案提供關鍵性的在地關係及對本土產業能力的深入了解，加上法國電力再生能源公司在全球超過十年之風場開發、建置、維運所累積的經驗，雙邊結合將創造穩固且深厚的產業聯結。

台亞風能表示，作為首個台灣及法國團隊協力開發的離岸風場，環洋離岸風力發電計畫參與2022年第三階段區塊開發遴選作業，並承諾持續關注在地社區發展與生態保護，以立足在地的觀點與風場開發角度，促成台灣離岸風電產業鏈國產化發展。此外，該計畫也將與相關專業校系陸續洽談合作，培育更多台灣在地風電人才，從風場開發、建置、維運等不同階段，強化台灣進入國際再生能源產業的技術實力與國際競爭力。

環洋離岸風力發電計畫場址位於彰化縣外海，風場範圍約53平方公里，水深約為15至45公尺，離岸邊最近距離約8公里，風場開發採用固定式水下基礎，預計每年發電量最多可達約16億度電，約可供應46萬戶家庭一年用電的潔淨再生能源。
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