「台美21世紀貿易倡議」正式啟動協商談判 聚焦11項議題4大目標

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)行政院經貿談判辦公室今(18)日宣布,台灣與美方同意21世紀貿易倡議正式啟動協商談判,辦公室更透露,雙方均盼盡速獲致具體成果,簽署貿易協定。首輪談判預計今年秋天初登場。

台美雙方於今年6月1日啟動21世紀貿易倡議,如今取得重大進展,正式邁入協商談判的實質進展階段。台灣駐美代表蕭美琴也在推特上分享該項消息,稱台美貿易夥伴關係開啟「全新篇章」,強調台灣已經準備好了。

Excited that we are taking a big step forward in opening a new chapter in our trade partnership. We welcome this announcement, and Taiwan’s ready to start! https://t.co/RL3N0hbyT0