「台美21世紀貿易倡議」正式啟動協商談判 聚焦11項議題4大目標

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院經貿談判辦公室今（18）日宣布，台灣與美方同意21世紀貿易倡議正式啟動協商談判，辦公室更透露，雙方均盼盡速獲致具體成果，簽署貿易協定。首輪談判預計今年秋天初登場。

台美雙方於今年6月1日啟動21世紀貿易倡議，如今取得重大進展，正式邁入協商談判的實質進展階段。台灣駐美代表蕭美琴也在推特上分享該項消息，稱台美貿易夥伴關係開啟「全新篇章」，強調台灣已經準備好了。

Excited that we are taking a big step forward in opening a new chapter in our trade partnership. We welcome this announcement, and Taiwan’s ready to start! https://t.co/RL3N0hbyT0 — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) August 18, 2022

雙方在未來的談判中，將就貿易便捷化、法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業以及非市場政策與作法等11項議題為範圍進行談判，在公平、對等的基礎上協商。

美國貿易代表署（USTR）美東時間17日晚間發布新聞稿證實該項消息，並提及首輪談判預計今年秋天初登場。新聞稿引述美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）指出，與台灣在美國在台協會（AIT）及駐美代表處架構下啟動談判，這將深化雙邊貿易投資關係、推進雙方基於共享價值的共同貿易優先事項，並為勞工企業促進創新、具包容性的經濟成長。

畢昂奇表示，美國打算為11項貿易談判領域，尋求能達成高標準承諾及有意義成果的「野心勃勃計畫」；這些領域將有助打造一個更公平、繁榮及具韌性的21世紀經濟。

經貿談判辦公室則表示，本項談判雖然不涉及關稅，但所涵蓋項目具有四個重要目標 : 其一，強化國家整體經濟實力，包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場、強化我數位經濟能量，有利我國重視環境保護、勞工權益在國際間之形象。

其二，強化台美雙方投資及貿易，增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國甚至全球的資金和技術；其三，強化台灣與各國制度化連結：台美貿易協定的簽署，不僅有助於我推動加入CPTPP，擴展國際空間，也可讓台灣有更多機會與各國加深制度化連結。 其四，強化市場經濟體制，雙方可共同合作，增強我國面對非市場政策及作為之的能力。

經談辦指出，經貿台美雙方在本項協定中同意經由合作，對於婦女、弱勢及中小企業等族群提供協助，符合我國多元化（diversity）、機會平等（equality）及擴大包容（inclusiveness）等核心價值，彰顯目前國際間企業治理趨勢，例如環境保護（environment）、社會責任（social）及公司治理（governance）。

經談辦強調，政府各相關單位在過去兩個月來，已經進行過多次沙盤演練，依據國際趨勢，備妥各項方案面對本項談判。相信未來協定的簽署，將有助我國強化及深化與美國之經貿關係。